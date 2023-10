Neemias Queta esteve em bom plano na vitória dos Boston Celtis sobre os Philadelphia 76ers, por 112-101, num jogo de preparação para a nova temporada da NBA, cujo arranque está marcado para o dia 24 deste mês.





O poste português foi chamado a jogo no terceiro quarto e em 7.46 minutos registou 10 pontos, três ressaltos, duas assistências, com 4/4 em lançamentos de campo e 2/2 da linha de lance livre. Queta mostrou-se muito superior no confronto direto com Mo Bamba, um poste consolidado na NBA e que surge como reforço do conjunto de Philadelphia.Com o português na equipa, os Celtics obtiveram um saldo positivo de 14 pontos, decisivo para o triunfo.