Neemias Queta já fala como jogador dos Kings: «Nunca fui a um jogo da NBA»

Neemias Queta enfrentou este sábado os jornalistas americanos, na conferência de imprensa de apresentação dos dois reforços do Draft dos Sacramento Kings. "Estou entusiasmado por aqui estar e fazer parte da organização de Sacramento", atirou o poste português, de 22 anos, que reconheceu nunca ter ido a um jogo da NBA.





Questionado sobre o facto de ser o primeiro português de sempre na NBA, Neemias assumiu a responsabilidade. "Acredito que vou representar Portugal da melhor maneira possível mas com isso vem também uma grande responsabilidade. Estou muito entusiasmado por ser aquele que lançou as âncoras e vou continuar a trabalhar", frisou, explicando a escolha do número 88 de Sacramento."88 porque o 8 foi o meu primeiro número de sempre [no Barreirense] e queria o sentimento do meu primeiro jogo na NBA ser igual à animação do primeiro jogo de sempre. Nunca fui a um jogo da NBA, é algo que vou apreciar."Neemias acredita estar preparado para a melhor competição mundial de basquetebol. "Acredito que posso trazer as minhas qualidades, quero elevar as minhas características ao próximo nível", frisou o jogador, apontando a mira aos críticos. "Não controlo o que as pessoas possam ou não acreditar em mim. Mas vou entrar em campo para provar que estão errados sempre que entrar. "Quero trazer para Sacramento aquilo que consegui em Utah State, quero fazer parte desta reconstrução da equipa para que possamos chegar aos playoffs.""Desde que coloquei o meu nome no draft, sempre acreditei que podia ser escolhido. Só precisava da confirmação. Aqui decidiram que precisavam de qualidade defensiva, acredito que sou muito bom nisso", explicou.Neemias, desde que foi escolhido no Draft, tem vivido horas alucinantes - "foram 48 horas muito loucas, havia muito a acontecer. Aproveitei para conhecer esta bela cidade, que tem um excelente tempo" -, bem distante dos tempos em que decidiu rumar aos EUA."Comecei a jogar basquetebol aos 10 anos e acabei por entrar em Utah State através da Seleção portuguesa. Depois de um torneio sub-18 na Estónia, tive várias propostas de universidades. Utah State foi a melhor escolha pela forma como me trataram, foram a Portugal ver-me, já havia um jogador português na equipa, o Diogo Brito, o que acabou por facilitar", finalizou.