Neemias Queta marca 11 pontos e convence tudo e todos nos Kings

Ao quarto jogo da carreira, Neemias Queta jogou mais tempo (24 minutos) que nos três anteriores juntos (11), pela primeira vez inscreveu o seu nome na lista de marcadores (somou 11 pontos, acertando 4 em 7 lançamentos de campo e 3 em 4 da linha de lance-livre), voltou a capturar 5 ressaltos (tal como fizera na estreia a 18 de dezembro, no desaire caseiro com Memphis), logrou recuperar uma posse de bola, distribuiu uma assistência e, mais importante que tudo isso, mostrou que pode ser, desde já, um elemento válido na rotação de uma sofrível formação dos Kings que perdeu pela quinta vez consecutiva, agora diante Cleveland (108-109). Convém também salientar que, com o português em campo, os californianos tiveram um saldo de 8 pontos positivos!Perante a surpresa geral – depois de na véspera não ter sido utilizado em Portland, numa partida em que os Kings muito cedo perceberem que iriam perder -, Neemias saltou do banco logo no período inicial. E não demorou a mostrar que estava disposto a aproveitar a oportunidade que o técnico Alvin Gentry lhe concedeu. Marcou o primeiro lançamento que tentou, ganhou ressaltos, não tremeu quando beneficiou de lances-livres e revelou uma disponibilidade tremenda para ajudar em todas as tarefas. Foram notórios, por exemplo, os bons bloqueios que ajudaram os bases a conseguir acções de ‘1x1’ ou os ‘atiradores’ a lançar de longe com mais espaço.Neemias não tardou também a confirmar os dotes de grande especialista defensivo, embora não tenha conseguido rubricar nenhum desarme de lançamento, uma das suas imagens de marca. Impôs respeito no jogo interior, impediu que os postes contrários jogassem à vontade e foi decisivo na forma como elevou o nível defensivo coletivo. Numa equipa que desde o arranque da temporada procura defesa de qualidade, o português mostrou que pode ser parte da solução para esse enorme problema.Agradado com o que viu no período inicial, o técnico voltou a chamar Neemias no decorrer do encontro, mas o que verdadeiramente surpreendeu foi a aposta no ‘rookie’ nos derradeiros minutos. Sim, mesmo com a partida equilibrada e disputada até ao derradeiro instante, Neemias esteve em campo na fase final, ajudando a uma interessante recuperação (muito bem a concretizar um ‘alley oop’ a passe de Fox e a capturar a bola, a 11 segundos do termo, que poderia ter sido essencial para o triunfo, caso Fox não tivesse falhado o ‘tiro’ em cima da buzina).Apesar de mais uma derrota, que deixa os Kings com um registo global de 16 vitórias e 27 desaires no 12.º lugar da Conferência Oeste, Sacramento parece, por fim, ter ganho mais um jogador. E se é verdade que a aposta em Neemias neste embate esteve directamente ligada à indisponibilidade de Richaun Holmes, Damian Jones e Tristan Thompson (todos elementos para o jogo interior), também é certo que o português convenceu tudo e todos, a começar pelos adeptos.Mas, os colegas, a imprensa e o próprio treinador não pouparam nos elogios que lhe fizeram, pelo que é de admitir que, a partir de agora, a sua utilização passe a ser mais regular. Alvin Gentry terá mesmo dificuldades em justificar uma opção diferente, ainda por cima quando a equipa vence poucas vezes. Na madrugada de quarta para quinta-feira, aquando da receção aos Los Angeles Lakers, logo se perceberá se Neemias voltará a ser protagonista.