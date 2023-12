Neemias Queta: «Quando for a minha vez, só tenho de estar pronto e as coisas acontecem»

A viver a sua melhor fase desde que chegou à NBA, Neemias Queta vê com naturalidade aquilo que lhe aconteceu nos últimos dias. Após o duelo com os LA Clippers , onde conseguiu o segundo duplo-duplo no espaço de quatro dias, o português explicou que era deste tipo de momentos que precisava para se mostrar, algo que não teve, por exemplo, quando atuou nos Sacramento Kings."É por isso que estou à espera. Para estar pronto para este tipo de momentos. Tive dois anos para isso. E quando for a minha vez, só tenho de estar pronto e as coisas acontecem. Com tempo, tenho-me adaptado melhor e estou muito mais confortável em campo", assumiu o português, que assume como uma espécie de missão paralela elevar o basquetebol no nosso país."É algo gratificante. Lá é um mundo totalmente diferente. Quero ser capaz de incorporar o basquetebol em Portugal, seja ao ter as pessoas a ver-me, levar estágios para lá ou simplesmente haver maior presença portuguesa no basquetebol mundial. É algo que quero implementar por lá e fazê-lo crescer", disse.A fechar, Neemias Queta assumiu que a capacidade para lutar por ressaltos é aquilo que o distingue e que, por isso, é nisso que se focará para continuar a brilhar. "Sinto que foi isso que me trouxe a esta Liga, por isso tenho de continuar a ser um desses jogadores capazes de fazer o trabalho 'sujo'. É algo que certamente tenho no meu jogo".