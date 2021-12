Neemias Queta recebe elogios após estreia: «Pode ser um jogador muito bom»

Neemias Queta pode ter saído de campo sem pontos nos seus 8 minutos diante dos Memphis Grizzlies , mas no basquetebol, tal como noutras modalidades, as estatísticas não dizem tudo sobre um jogo. O português deixou boas indicações e mereceu elogios por parte de colegas e do seu treinador. Doug Christie aproveitou ainda para enaltecer o papel de quem conseguiu 'capturar' o jogador no draft."Sou um grande fã desde que vi este miúdo no 'training camp'. Creio que o Monte [McNair, diretor geral da equipa] e o Wes [Wilcox, vice diretor geral] fizeram um grande trabalho ao conseguir garantir este jogador. Acredito que pode mesmo ser um jogador muito bom. É fácil ver-se o seu potencial. Consegue fazer bem os passes, não tem medo. Consegue proteger a tabela, consegue bloquear lançamentos... Este foi o 'timing' perfeito para a estreia dele, para ver o que vale aqui", disse o técnico Doug Christie.Já Tyrese Haliburton partilhou o que foi dito no balneário antes do jogo. "Estou entusiasmado por ele. Falamos nisso antes do jogo, do quão importante era para ele, o facto de ter a oportunidade de fazer história é algo que não lhe podes retirar. É uma lenda no seu país e é muito bom que lhe tenha acontecido", assumiu Haliburton.