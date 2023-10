Neemias Queta: «Sinto-me muito desejado em Boston»

Neemias Queta estreou-se pelos Boston Celtics, tendo atuado 13.35 minutos na derrota frente aos New York Knicks (106-114) na pré-temporada. O internacional português, de 24 anos, contribuiu com sete pontos, quatro ressaltos (todos ofensivos) e um desarme de lançamento – cometeu ainda cinco faltas e um turnover– tendo recebido aplausos da crítica, após o seu desempenho num jogo em que o técnico Joe Mazzulla poupou os habituais titulares.No final, Neemias Queta abordou os primeiros tempos em Boston, após a saída dos Sacramento Kings. "É sempre difícil quando uma situação destas acontece, mas tive sempre um bom suporte da minha família e dos meus amigos. Não durou muito tempo até o telefone tocar com o interesse dos Celtics, e a partir daí sabia que estava numa boa situação. É uma equipa vencedora, que luta sempre pelo título e quero conseguir contribuir para isso. Tens de estar sempre pronto, foi esse tipo de conversa. Sinto-me muito desejado aqui, por isso estou mesmo entusiasmado para mostrar o que posso fazer nos dois lados do court. O tempo falará por mim", disse o português aos jornalistas norte-americanos.E partilhar o balneário com jogadores como Kristap Porzingis e Al Horford? "Não é intimidante. É basquetebol, é o que faço melhor. Apenas entro em campo com uma grande mentalidade e abordagem, e com estes companheiros ao pé de mim apenas quero aprender com eles, estão a este nível há muitos anos e são postes com muita versatilidade. Só quero aprender e ser como eles", atirou o poste luso´.Sobre o apoio que está a receber da comunidade portuguesa em Boston, Neemias não tem dúvidas: "Estou a representar o país onde cresci e sei o quanto eles acreditam em mim. É uma responsabilidade ainda maior, não quero desiludi-los", atirou Neemias, que pode voltar a jogar na madrugada de quinta-feira com Philadelphia. *