Neemias Queta soma mais 12 minutos na NBA na derrota dos Celtics diante dos Bucks

Neemias Queta somou, na madrugada desta sexta-feira, mais 12.39 minutos na NBA na derrota da sua equipa, os Boston Celtics, diante dos Milwaukee Bucks (135-102) Durante o tempo em que esteve em campo, o poste português ganhou três ressaltos (um ofensivo e dois defensivos) e contribuiu com quatro pontos, não conseguindo somar, no entanto, qualquer assistência. O melhor marcador dos Celtics na partida foi Payton Pritchard, com 21 pontos, enquanto que Bobby Portis deu 'show' do lado dos Bucks, com 28.Com este resultado, os Boston Celtics passam a somar 29 vitórias e nove derrotas na fase regular da NBA, ao passo que os Bucks já triunfaram em 26 ocasiões e foram derrotados em 12.