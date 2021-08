Neemias Queta soma mais uma vitória na Summer League

Neemias Queta voltou a estar em ação na Summer League ao serviço dos Sacramento Kings. O poste português esteve discreto mas ajudou na vitória frente aos Dallas Mavericks por 86-70, naquele que foi o quarto triunfo em quatro jogos neste torneio de preparação que decorre em Las Vegas.





Ao todo, Queta jogou 15 minutos, tendo contribuído com um ponto, três ressaltos e um roubo de bola. Louis King, com 18 pontos, foi o melhor marcador dos Sacramento Kings, que agora aguardam o desfecho dos restantes jogos do dia para conhecerem a sua classificação final: as duas melhores equipas defrontam-se na final de terça-feira.