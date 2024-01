Neemias Queta soma oito pontos na derrota dos Celtics frente aos LA Clippers na NBA

Neemias Queta somou, na madrugada deste domingo, mais minutos na NBA na derrota dos Celtics frente aos LA Clippers, em Boston, por 96-115 Nos 12.14 minutos em que esteve em campo, o poste português contribuiu com oito pontos, cinco ressaltos e uma assistência, tendo sido o quarto melhor marcador da equipa a par de Jaylen Brown e Lamar Stevens. Jayson Tatum, com 21, foi o destaque dos Celtics. Do lado dos LA Clippers, a grande figura foi Kawhi Leonard, com 26 pontos.Os Boston Celtics, que agora têm 35 vitórias e 11 derrotas na temporada regular da NBA, continuam na liderança da Conferência Leste.