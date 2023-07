Neemias Queta volta a brilhar na Summer League com novo duplo-duplo

Os Sacramento Kings, à 'boleia' de Neemias Queta, venceram na madrugada deste sábado os Atlanta Hawks, por 80-76, em duelo da Summer League da NBA disputado em Las Vegas.O poste português, que atuou um total de 27 minutos, contribuiu com 13 pontos, 12 ressaltos e três assistências, assinando assim mais um duplo-duplo, à imagem do que tinha feito frente aos Golden State Warriors (triunfo por 100-94) no arranque da competição.O melhor marcador do encontro foi Jordan Ford, também dos Kings, com 20 pontos.