Neemias Queta volta a somar minutos na NBA na vitória dos Boston Celtics

Neemias Queta voltou, esta segunda-feira, a somar minutos na NBA na vitória dos Boston Celtics frente aos LA Lakers, por 126-115 Nos 6:43 minutos em que esteve em campo, o poste português somou um ressalto e uma assistência. Apesar de não ter contribuido com qualquer ponto, Queta destacou-se com alguns pormenores defensivos de qualidade, nomeadamente no frente a frente com LeBron James.O letão Kristaps Porzingis foi o melhor marcador dos Celtics na partida, com 28 pontos, ao passo que Anthony Davis, com 40, foi o destaque dos Lakers.Os Boston Celtics somam agora 23 vitórias e apenas seis derrotas na temporada regular da NBA.