Neemias Queta volta a triunfar na Summer League

Segundo jogo, segunda vitória. Neemias Queta continua a ajudar os Sacramento Kings a triunfar na Summer League, torneio de preparação, agora diante os Miami Heat, por 95-83, na Califórnia. Depois de ter feito um duplo-duplo no encontro inaugural, o internacional português de 23 anos contribuiu agora com nove pontos, nove ressaltos, três assistências e um desarme de lançamento, nos 24 minutos de utilização. O melhor em campo voltou a ser Keegan Murray, que brilhou com 41 pontos nos Kings. No lado contrário, Nikola Jovic evidenciou-se com 22. Neemias Queta segue agora para o torneio em Las Vegas, onde amanhã mede forças com os Atlanta Hawks.

Recorde-se que o poste natural do Barreiro vai depois juntar-se à Seleção Nacional, na pré-qualificação para o torneio olímpico.