Negócio 'bombástico' na NBA: Damian Lillard ruma aos Milwaukee Bucks

Damian Lillard está a caminho dos Milwaukee Bucks, avança o jornalista Adrian Wojnarowski. O base norte-americano de 33 anos dos Portland Trail Blazers, franquia que representa desde a temporada 2012/13, irá juntar-se à equipa de Giannis Antetokounmpo como parte de um acordo com três equipas, pois também os Phoenix Suns estão 'metidos ao barulho'.Assim sendo, Jrue Holiday, Deandre Ayton e Toumani Camara rumam aos Blazers, que ficam ainda com a escolha de primeira ronda (sem restrições) do draft dos Bucks referente a 2029 e direito de opção sobre as escolhas (swap rights) de 2028 e 2030. Já os Phoenix Suns ficam com Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little e Keon Johnson.Desta forma, os Bucks tentam um vigoroso ataque ao título, com Giannis a ter ao seu lado um dos melhores bases da liga.