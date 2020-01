Neymar soube da morte de Kobe Bryant ao intervalo de jogo com o Lille

Neymar prestou esta noite tributo a Kobe Bryant, declarando após o encontro com o Lille que ficou a saber da morte do antigo basquetebolista ao intervalo dessa partida. Numa mensagem emocionada, o avançado do Paris SG lembrou aquilo que o malogrado jogador dos LA Lakers fez pelo desporto e assumiu que saiu para a segunda parte com vontade de dedicar-lhe um golo, algo que viria mesmo a conseguir.





"Fui ver as mensagens no intervalo e fiquei a saber que o Kobe tinha falecido. É uma grande tristeza para o desporto e para todos os que gostam de basquetebol. Por tudo o que fez pelo desporto, por tudo aquilo que é. Conheci-o. O segundo golo foi para ele, fiz o seu número. Que a sua alma descanse em paz e esteja com Deus neste momento", declarou o brasileiro, um fã confesso de basquetebol.