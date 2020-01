«Ninguém podia sobreviver a algo assim»: os relatos de quem viu o acidente de Kobe Bryant

Aos poucos vai sendo conhecido o que aconteceu no acidente de helicóptero que vitimou Kobe Bryant, aos 41 anos. Alex Villanueva, xerife de Los Angeles, confirmou que estavam nove pessoas a bordo – um piloto e oito passageiros –, mas não quis identificar as vítimas, explicando que era aguardada a presença de um médico legista. Certo é que as hipóteses de salvamento foram nulas, tendo em conta que foi necessário escalar a montanha para acorrer ao acidente e, mesmo quando o local foi alcançado, havia um incêndio para extinguir.

Jornada avassaladora na NBA: jogadores e técnicos em lágrimas pela morte de Kobe Bryant



Jornada avassaladora na NBA: jogadores e técnicos em lágrimas pela morte de Kobe Bryant

Sem qualquer tipo de vídeos ou imagens do acidente, a comunicação social norte-americana recorreu a quem estava por perto para perceber aquilo que aconteceu. Pessoas como Jerry Kocharian, um cidadão de 62 anos que estava na zona a beber café.



"Ouvi o helicóptero, não estava a soar nada bem e voava muito baixo. Vi-o descontrolado e a cair, mas não se percebia porque estava muito nevoeiro. Desapareceu na nuvem de nevoeiro, ouvi um estrondo e depois vi uma bola de fogo. Ninguém podia sobreviver a algo assim", disse ao ‘Los Angeles Times’. De um momento para o outro, tudo acabou.

As imagens do local onde caiu o helicóptero que vitimou Kobe Bryant