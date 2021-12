Novas regras na NBA beneficiam Neemias Queta

Os vários surtos de Covid-19 na NBA levaram a Liga, em acordo com a associação de jogadores da competição, a algumas alterações regulamentares. E uma delas pode beneficiar diretamente Neemias Queta. O poste português, que na madrugada de sábado se tornou no primeiro português a disputar oficialmente a prova, assinou no verão um contrato de 'duas-vias', que lhe permite atuar na equipa secundária dos Sacramentos Kings (Stockton Kings), na G-League, mas também na NBA. No entanto, os jogadores com vínculos deste género apenas podiam atuar em 50 jogos na formação principal por temporada.Agora, como parte deste novo acordo, esse limite deixa de existir, o que significa que Neemias poderá ser chamado sempre que Alvin Gentry assim o deseje. Caso ultrapasse mesmo esse número de partidas disputadas, Neemias receberá um extra no seu salário - no seu contrato para esta época tem previsto receber quase 400 mil euros.Refira-se que Neemias voltou a ser chamado na última madrugada mas acabou por ficar no banco na vitória dos Kings (121-114) sobre os San Antonio Spurs.