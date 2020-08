Novo caso de brutalidade policial nos EUA revolta NBA: «Que se lixe o playoff!»

Mais um caso de brutalidade policial nos Estados Unidos, a revoltar os jogadores da NBA. Depois do sucedido a George Floyd, agora surgiu um novo caso no Wisconsin, onde Jacob Blake, um cidadão afro-americano de 29 anos, foi atingido por sete tiros desferidos por um polícia quando se encontrava de costas, a entrar no carro.





A NBA está fechada numa 'bolha' em Orlando, onde as equipas disputam o playoff, mas os jogadores não deixam de acompanhar o que se passa cá fora. As críticas têm sido muitas e Donovan Mitchell, estrela dos Utah Jazz, foi um dos mais contundentes. "Que se lixe o playoff! Isto é um problema real. Queremos justiça. É uma loucura, não tenho palavras. Por isto não nos sentimos seguros."O treinador dos Milwaukee Bucks também falou sobre o assunto antes do jogo de ontem com os Orlando Magic. "O Blake vai estar sempre na mente dos jogadores, técnicos e dirigentes durante a partida de hoje. Temos um jogo muito importante mas o que sucedeu é mais importante do que qualquer encontro ou treino aqui em Orlando", disse Mike Budenholzer.