Nuggets a uma vitória do primeiro título da NBA após novo triunfo em Miami

Os Denver Nuggets colocaram-se esta sexta-feira a um triunfo do primeiro título da NBA, ao voltarem a vencer no reduto dos Miami Heat, agora por 108-95, no Jogo 4 da final dos playoffs.

Depois da vitória no primeiro encontro, por 104-93, e do desaire no segundo, por 111-108, ambos em Denver, os Nuggets repetiram o triunfo do terceiro jogo (109-94), num embate que já lideravam a meio por 55-51.

A formação do Colorado, que lidera a final por 3-1, pode selar o título em casa, na segunda-feira. Se necessário, o sexto jogo realiza-se na Florida, na quinta-feira (15 de junho), e o sétimo em Denver (18).