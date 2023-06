Nuggets dominam Heat no primeiro jogo da final da NBA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os Denver Nuggets mantiveram na quinta-feira a invencibilidade em casa no playoff da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), tudo o que precisam para ser campeões, ao baterem os Miami Heat por 104-93, no primeiro jogo da final.

Os forasteiros, que tinham arrancado triunfos fora nos primeiros jogos com Bucks, Knicks e Celtics, ainda lideraram de início (4-5 e 6-7), mas os anfitriões, impondo-se pela estatura, junto ao cesto, cedo assumiram o comando do encontro e já acabaram o primeiro período com nove pontos à maior (29-20).

A partir daí, os Heat não conseguiram melhor do que colocar-se a seis pontos (39-33), sendo que a primeira parte já terminou com os anfitriões a vencer por 17 (59-42).

No terceiro período, a vantagem chegou a 24 pontos (84-60), seguindo-se um parcial de 14-0 nos Heat -- 11-0 no arranque do quarto -, que ainda trouxe alguma emoção (84-74), só que, então, o sérvio Nikola Jokic impôs a sua 'lei'.

Jokic, sempre pronto para o que equipa foi necessitando, terminou o jogo com o habitual 'triplo duplo' - ao somar 27 pontos, com oito em 12 nos 'tiros' de campo, 14 assistências e 10 ressaltos -, tornando-se o primeiro estreante numa final a consegui-lo depois de Jason Kidd, em 2002.

O base Jamal Murray foi igualmente determinante no triunfo dos Nuggets, ao somar 26 pontos, 10 assistências e seis ressaltos, com 11 em 22 nos lançamentos de campo.

Aaron Gordon, com 16 pontos, oito dos quais nos primeiros minutos, a marcar posição, e Michael Porter Jr., com 14 pontos e 13 ressaltos, também estiveram em destaque nos locais, tal como o suplente Bruce Brown, com 10 pontos e cinco ressaltos.

Nos Miami Heat, Bam Adebayo, sempre para atacar a defesa de Jokic, foi o melhor, com 26 pontos, 13 ressaltos e cinco assistências, secundado por Gabe Vincent, com 19 pontos, e pelos suplentes Haywood Highsmith, com 18 pontos, e Kyle Lowry, com 11 pontos, cinco ressaltos e cinco assistências.

Por seu lado, Jimmy Butler 'ficou-se' por 13 pontos, sete ressaltos e sete assistências, enquanto os 'atiradores' Caleb Martin, Max Strus e Duncan Robinson estiveram desastrados, ao somarem, em conjunto, dois 'tiros' de campo convertidos, em 23 tentados, com destaque para o 0/10 de Strus nos 'triplos'.

A final da edição 2022/23 da NBA, disputada à melhor de sete encontros, prossegue no domingo, de novo em Denver.

Os terceiro e quarto jogos realizam-se quarta-feira e em 9 de junho (sexta-feira), em Miami. Se necessário, o quinto é no dia 12 (segunda-feira), em Denver, o sexto em 15 (quinta-feira), na Florida, e o sétimo, a 'negra', em 18 (domingo), de novo no Colorado.



Jogo na Ball Arena, em Denver, Colorado.

Denver Nuggets-Miami Heat, 104-93 (1-0)

Ao intervalo: 59-42.

Sob a arbitragem de Marc Davis, Ed Malloy e David Guthrie, as equipas alinharam:

Denver Nuggets: Michael Porter Jr. (14), Aaron Gordon (16), Nikola Jokic (27), Kantavious Caldwell-Pope (7) e Jamal Murray (26). Jogaram ainda Bruce Brown (10), Christian Braun e Jeff Green (4).

Treinador: Michael Malone.

Miami Heat: Caleb Martin (3), Jimmy Butler (13), Bam Adebayo (26), Max Strus e Gabe Vincent (19). Jogaram ainda Cody Zeller, Kyle Lowry (11), Duncan Robinson (3), Haywood Highsmith (18), Nikola Jovic e Omer Yuttseven.

Treinador: Erik Spoelstra.

Marcha do marcador: 29-20 (primeiro quarto), 59-42 (intervalo), 84-63 (terceiro quarto) e 104-93 (resultado final).

Assistência: 19.528 espetadores.