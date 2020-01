Números de Doncic continuam a impressionar

Luka Doncic, jovem estrela de 20 anos dos Dallas Mavericks, continua a impressionar na NBA e a bater registos históricos. Na vitória desta madrugada frente aos Chicago Bulls, o internacional esloveno voltou a fazer números impressionantes, contribuindo com 38 pontos, 11 ressaltos e 10 assistências, coroando mais um triplo-duplo esta temporada.





Com este registo, Luka Doncic tornou-se ainda no terceiro jogador da história a fazer quatro partidas consecutivos com pelo menos 30 pontos, 10 ressaltos e 5 assistências. Doncic juntou-se ao restrito lote que contém Russel Westbrook e Kevin Durant.Neste momento, as médias de Doncic na NBA são impressionantes: 29,4 pontos, 9,7 ressaltos e 8,9 assistências.Com este rendimento, o esloveno tem contribuído de forma decisiva para a boa temporada dos Dallas, que procuram regressar aos playoffs, algo que não acontece desde 2015/16.