O dia em que Kobe deixou Jordan sem resposta: «Consigo dar-te uma coça num um para um»

Durante toda a carreira, Kobe Bryant teve como objetivo igualar o seu ídolo: Michael Jordan. Em 1999, Kobe começou a temporada lesionado e quando voltou foi acusado por Shaquille O'Neal, com quem fez uma das melhores duplas de sempre da NBA, de jogar de forma "demasiado egoísta".





Para tentar motivar e, de alguma forma, "domar" a personalidade complicada do então jovem irreverente, o mítico treinador Phil Jackson decidiu organizar uma reunião entre Kobe Bryant e Michael Jordan.Depois de um jogo em que Kobe, inspirado pela presença de ‘Air Jordan’ nas bancadas, conseguiu 30 pontos frente aos Denver Nuggets (os LA Lakers venceram o encontro com uma vantagem de 35), o 'Black Mamba' dirigiu-se a Jordan e disse simplesmente: "Sabes que consigo dar-te uma coça num ‘um para um’".Phil Jackson contou à Fox Sports que o objetivo da reunião era fazer com que Kobe mudasse de postura, que a presença de Jordan o fizesse sentir humilde. Depois de ouvir aquelas palavras, o técnico percebeu que seria sempre muito difícil controlar a estrela dos Lakers.