O dia em que terão tentado envenenar Michael Jordan... com pizza

Uma das muitas imagens de Michael Jordan que ficaram para a história foi aquela em que, visivelmente debilitado, foi amparado por Scottie Pippen durante um desconto de tempo em Salt Lake City num dos jogos das finais. Estávamos em 1997, tal como recorda o documentário 'The Last Dance', sobre a temporada do último título dos Chicago Bulls.

Que Jordan era especial já todos sabiam, mas ninguém o tinha visto em situação tão delicada e, mesmo assim, a jogar de forma brilhante. Oficialmente, o famoso camisola 23 da equipa de Chicago estava com gripe e, em virtude disso, com febre. Porém, Tim Grover, o seu preparador físico na época, revelou que o basquetebolista terá sido... "envenenado".

"Foi envenenado", disse, sem rodeios, Grover em 2013 numa entrevista ao canal televisivo norte-americano ESPN e agora recordado em 'The Last Dance'. "Estávamos num hotel de Park Ciy e o 'room service' tinha fechado, o Michael tinha fome e resolvemos encomendar uma pizza. Toda a gente sabia em que hotel estávamos...", recordou.

"Vieram cinco pessoas entregar a pizza e desde logo fiquei com um mau pressentimento. Michael foi o único dos presentes a comer, mais ninguém tocou na pizza. Por volta das 2 horas recebi uma chamada no quarto para me deslocar ao dele. Estava em posição fetal e de imediato pedimos a comparência do médico da equipa que foi rápido a concluir que se tratava de uma intoxicação alimentar. O seu estado nada tinha a ver com a gripe", explicou.