O feito de Shaquille O'Neal: retirou-se da NBA e quase triplicou o seu dinheiro

Shaquille O'Neal foi um dos basquetebolistas mais dominadores da história recente da NBA e, quase uma década após se ter retirado, continua a 'impôr' a sua força fora dos pavilhões. Ao contrário do que sucede com muitos dos desportistas, que quando se retiram veem as suas fontes de rendimento caírem a pique, o antigo poste quase triplicou os seus ganhos.





Nos tempos de jogador, O'Neal amealhou 265 milhões de euros em 19 anos de carreira. Atualmente, está 'avaliado' em mais de 900 M€. Ou seja, além dos ordenados ou receitas publicitárias, os seus investimentos, nomeadamente em projetos vencedores, têm permitido gerar mais dividendos, 'colocando' na sua carteira mais 700 milhões de euros.Entre eles está a sua participação na... Google. Ainda nos 90, quando estava num restaurante, foi-lhe apresentado este motor de busca, na altura ainda a dar os primeiros passos. "Foi o meu primeiro grande investimento. 'Telefones, motores de busca, procura de informação... isto tem de funcionar', pensei na altura. A única coisa que lamento foi não ter metido mais dinheiro", contou o ex-basquetebolista de LA Lakers, Orlando Magic ou Miami Heat, entre outras equipas. Recorde-se que a gigante tecnológica está hoje avaliada em mais de 700 mil milhões de euros.De resto, 'Shaq' tem também participações na Five Guys (cadeia de restaurantes de fast food), em ginásios, empresas de lavagens de carros, imobiliário ou mesmo nos Sacramento Kings, equipa da NBA. Isto além do posto de comentador da TNT ou participações no mundo da música e cinema.