O filho que não teve com Madonna e o pénis três vezes partido: Dennis Rodman no seu melhor

Dennis Rodman é uma das figuras mais caricatas da história da NBA. O antigo jogador - que fez parte da mítica equipa dos Chicago Bulls, onde jogava Michael Jordan - tem cinco anéis, notabilizou-se pela sua capacidade de ganhar ressaltos, mas também pelas polémicas.





Depois de deixar o basquetebol, Rodman tornou-se ator, ativista, amigo de Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte, fez um tratamento para se curar da dependência do álcool e até partiu o pénis... Vamos recordar algumas das suas maiores polémicas.Dennis Rodman, agora com 58 anos, não tinha uma boa relação com os companheiros da lendária equipa dos Bulls."O Michael [Jordan] era o marcador, o Scottie Pipen era o Robin [numa alusão ao Batman] e eu era o tipo que recolhia o lixo. Complementávamo-nos muito bem em campo, mas durante três anos não troquei uma única palavra com o Jordan ou com o Pipen fora dele", contou.Certa vez, entrevistado no programa de uma rádio de Nova Iorque, o antigo basquetebolista disse que Madonna estava disposta a pagar-lhe 18 milhões de euros para ter um filho dele."A Madonna disse-me que se eu a engravidasse me pagaria 20 milhões de dólares [cerca de 18 milhões de euros]. Tentei", reconheceu"Uma vez estava a jogar em Las Vegas e ela telefonou-me, a avisar que estava a ovular. 'Estou aí em cinco horas'", respondi-lhe.Mas havia um senão. Rodman, que afirma ter tido uma breve relação com a cantora em meados dos anos 90, só receberia a fortuna quando o bebé nascesse. O que não aconteceu...Tudo parece acontecer a Dennis Rodman, até partir o pénis. O antigo jogador garante que lhe aconteceu três veses."Da primeira vez estava numa festa num barco, a beber, e uma mulher sugeriu que fosse até ao seu camarote. Ali estávamos, no ato, e ela de repente lembrou-se de fazer o salto do tibre, à bruta. Não aguentei. Saltei como um louco, havia sangue por todo o lado. Ela gritava 'não morras' e eu dizia 'não te preocupes, apenas parti o pénis'.""Da segunda foi depois de um jogo com os Houston Rockets, onde me atiraram uma bola 'às partes'. Uma miúda tinha voado milhares de quilómetros para jantar comigo. Mas íamos apenas jantar, a sério. Às tantas ela 'saca' de um livro sobre sexo tântrico e diz-me 'prepara-te'. Não podia dizer que não... Partiu-se como uma noz...""A terceira foi numa noite selvagem com a minha namorada num hotel. Eu sabia o que fazer - ir ao hospital e tomar o comprimido. Mas, caramba, quando lá cheguei começaram a chamar meio hospital, não entenderam como podia ter partido o pénis. E eu só queria que me dessem o comprimido..."A relação de Rodman com o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, tornou-se famosa. O antigo jogador visitou várias vezes aquele país em 2013 e 2014 e até organizou um jogo de basquetebol entre antigos jogadores da NBA e a seleção da Coreia do norte, como presente para o ditador, grande amante de basquetebol.Rodman ofereceu-se inclusivamente para mediar as relações entre Trump e Kim Jong-Un depois da chegada do presidente norte-americano ao poder...