«O que faço na cama é problema meu»: Dwight Howard arrasa críticos após alegada agressão sexual a um homem

“Where I lay my wood is my business.”



- Dwight Howard



Dwight Howard abordou num direto no Instagram as acusações de que foi alvo parte de um homem, que diz ter sido sexualmente agredido pelo basquetebolista norte-americano em julho de 2021, na residência da antiga estrela da NBA. Howard, que já assumiu ter tido com o indivíduo "atividade sexual consensual", surgiu agora decidido a defender-se dos comentários que entretanto foram aparecendo nas redes sociais."Podem parar de se preocupar com tanta parvoíce, metam-se na vossa vida... Por que raio querem saber com quem passo o meu tempo? Esse é o vosso problema, preocupam-se com a vida dos outros. O que faço no meu quarto é um problema meu", atirou o jogador, de 37 anos, que representa os Taoyuan Leopards, em Taiwan."As pessoas acham que sabem o que raio acontece na minha cama e o que faço nela. Não é assunto para a internet, para blogs ou para sites. Não tenho de dizer a ninguém onde coloco o meu p..., isso não diz respeito a ninguém", acrescentou.O jogador - que na NBA passou por equipas como LA Lakers, Washington Wizards ou Philadelphia 76ers, já tinha feito saber através do seu advogado que tudo não passa de um caso de extorsão: "O que era um encontro consensual privado foi tornado público com fins lucrativos e o Sr. Howard espera trazer a verdade à luz num tribunal", disse Justin Bailey, um dos advogados de Howard, à ESPN. "A verdade é que o Sr. Howard bloqueou o Sr. Harper nas redes sociais e depois foi confrontado com duas opções: pagar para proteger a sua reputação ou ter uma história fabricada tornada pública. Apesar de ser um alvo fácil devido ao assunto em causa e ao seu estatuto de celebridade, Howard optou por confiar no sistema de justiça e contará com todos os futuros processos judiciais para falar por si."