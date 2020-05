Os mistérios em torno da morte do pai de Jordan: as versões diferentes dos homens que cumprem prisão perpétua

No verão de 1993, Michael Jordan surpreendeu o mundo do basquetebol, quando, com apenas 30 anos, decidiu retirar-se do basquetebol. Depois de três títulos consecutivos conquistados, além da medalha olímpica no ano antes, o norte-americano decidiu abandonar os pavilhões, alegando não ter grande motivação para continuar, pois já tinha conquistado tudo o que havia para ganhar. Aliás, tinha conseguido o que nem Magic Johnson ou Larry Bird alcançaram: vencer três campeonatos da NBA seguidos.





Todavia, foi nesse verão que o pai de Michael, James Jordan, foi brutalmente assassinado, numa morte que ainda está envolta em alguns mistérios. Um tema que nunca serviu de justificação para o antigo basquetebolista se ter retirado pela primeira vez da modalidade e prosseguir a carreira do basebol, mas que terá tido influência para se afastar dos holofotes da fama. Ainda assim, os contornos da morte de James Jordan ainda não são claros, sendo que estão dois homens a cumprir pena perpétua, acusados por tal: Larry Martin Demery e Daniel Andre Green, na altura com 17 e 18 anos, respetivamente.James Jordan desapareceu no dia 23 de julho, um dia depois de ter estado presente num funeral de um amigo, em Wilmington. Todavia, o corpo do pai de Michael Jordan é apenas identificado a 13 de agosto, depois de ter sido encontrado a 3 de agosto e já ter sido cremado por um médico-legista, dia 7, inicialmente identificado como pertencendo a John Doe. A história mudou quando apareceu o Lexus do pai de Michael Jordan, a 5 de agosto e, através dos registos dentários, percebeu-se, finalmente, que aquele corpo pertencia, entretanto decomposto, pertencia a James Jordan. Tudo isto, impediu que a investigação do crime ocorresse de outra forma, pois o corpo já estava em elevado estado de decomposição, mas a verdade é que há dois homens a cumprir pena perpétua, ainda que ambos tenham versões diferentes do sucedido.A versão da acusação baseia-se nos dados elencados por Demery, o qual se declarou como culpado e testemunhou contra Green. Demery que deu conta que Jordan foi morto com um tiro no coração, disparado pelo amigo, o qual nega até hoje que tal tenha acontecido e até já solicitou um novo julgamento. Este tem uma versão totalmente diferente. Green garantiu que no dia antes da suposta morte do pai de Jordan, ambos estavam numa festa e que Demery se ausentou durante algumas horas, tendo voltado apenas à noite. Green garante que este tinha confessado que tinha disparado sobre um homem na estrada e pediu auxílio para ajudar a esconder o cadáver, o que este aceitou. E esta é uma versão que mantém até ao dia de hoje e, pela qual, reclama inocência e pede uma alteração da pena.Todavia, uma investigação do 'Chicago Tribune' apurou que nos relatórios das autoridades, não se encontraram quaisquer vestígios de sangue no carro do progenitor da antiga glória da NBA, nem sequer haveria sinais de bala ou pólvora na camisa deste. A verdade é que ficaram muitas pontas soltas sobre este crime. O estado de decomposição do corpo não ajudou a que este pudesse ser melhor investigado.A verdade é que dois meses depois do sucedido, Jordan retira-se pela primeira vez da NBA e este assunto é abordado pelo próprio: "Consola-me saber que o meu pai viu o meu último jogo. Mostrou-me o quão curta é a vida, de como as coisas passam demasiado depressa. Há momentos na vida em que tens de deixar o desporto de lado. Quero dedicar mais tempo à minha família, pois fui muito egoísta durante este tempo todo em que me dediquei ao basquetebol", vincou, ainda que nunca tenha admitido que a morte do pai o tenha levado a tomar a decisão de deixar o basquetebol."Não tenho mais nada para mostrar, mais desafios. Já conquistei tudo o que tinha para conquistar", continou na conferência de imprensa em que anunciava o adeus ao basquetebol. Uma despedida curta, pois em pouco mais de um ano, após uma passagem pelo basebol, voltou aos Chicago Bulls para somar mais títulos ao palmarés.