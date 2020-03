Os preferidos de LeBron no futebol: das "lendas" Ronaldo ou Messi ao "maluco" Ibrahimovic

A NBA está em pausa devido à pandemia do COVID-19, Lebron James aproveitou o tempo que está em casa para falar com os seus fãs nas redes sociais, através de um direto no Instagram.





O craque norte-americano, que aos 34 anos lidera os LA Lakers no topo da conferência oeste, foio questionado pelos fãs sobre o seu interesse pelo desporto rei e quais eram as suas preferências, não esquecendo o capitão da seleção nacional e o plantel completo do Liverpool, equipa na qual é um dos proprietários minoritários."O meu jogador de futebol preferido? Tenho vários jogadores que gosto. Primeiro, todos os jogadores do Liverpool, isso é certo. Depois Cristiano Ronaldo, Mbappe, Neymar, estes são todos lendas. Adoro o Ronaldo, adoro o Neymar e adoro o Mbappe."O extremo-base não se esqueceu de Leo Messi e ainda chamou maluco a Zlatan Ibrahimovic. "Messi também é uma lenda, claro. O Zlatan, que é um maluco, mas é muito bom também", acrescentou Lebron James.Numa altura em que não se sabe a data de regresso à competição, Lebron aguarda-se de quarentena em casa, pois é publico que dois jogadores da equipa de LA contraíram o coronavírus, logo deveram ter mantido contacto com Lebron James, que assim sendo mantém-se em casa a cumprir as normas e protocolos de saúde.