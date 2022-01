Património de Kobe Bryant continua a dar polémica: afinal, por quem foi repartida a herança?

A fortuna deixada por Kobe Bryant continua a dar que falar nos Estados Unidos, tudo porque segundo o 'AS', o património do basquetebolista norte-americano foi herdado 'apenas' pelas filhas, Natalia, Bianka e Capri, e Vanessa Bryant, a sua mulher, que terá expulsado a mãe, que agora exige uma compensação económica, da propriedade onde o casal vivia.De acordo com o diário espanhol, Kobe terá prometido "nunca abandonar" a mãe de Vanessa, que trabalhou "durante vários anos como assistente pessoal dos dois e era ama das suas netas". Vanessa confrontou a própria mãe em tribunal alegando que esta não "respeitava os desejos do genro", e mais tarde emitiu um comunicado onde afirmava que estava a ser enganada, garantindo que as únicas herdeiras seriam ela e as filhas.Bryant teria, à data da sua morte, um património líquido de cerca de 600 milhões de dólares, segundo o site 'Celebrity Net Worth', dividido da seguinte maneira: arrecadou cerca de 328 milhões em salários, e outros 350 em inúmeros patrocínios como a Nike, a Sprite ou a McDonald's. O astro do basquetebol criou ainda o seu próprio estúdio multimédia, o 'Granity Studios', e tinha investimentos em diversas empresas e meios de comunicação.De resto, a autobiografia 'The Mamba Mentality: How I Play' vendeu mais de 300 mil cópias, o que terá somado mais 20 milhões ao património do ex-jogador.Recorde-se que Kobe Bryant e a sua filha Gianna perderam a vida num acidente de helicóptero a 26 de janeiro de 2020, de onde resultaram outras sete vítimas mortais.