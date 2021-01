Pau Gasol ainda chora a morte de Kobe Bryant: «Foi o irmão mais velho que nunca tive»

A um ano depois do trágico falecimento de Kobe Bryant, a ESPN fez uma reportagem especial sobre a antiga estrela dos Lakers e Pau Gasol, jogador espanhol que partilhou o balneário com Kobe na equipa de Los Angeles, deixou um sentido testemunho.





"Foi meu irmão e será sempre meu irmão", garantiu Gasol, que faz questão de apoiar a família Bryant.O poste espanhol recorda os seus primeiros tempos tempos nos Lakers, onde chegou em 2008, proveniente dos Grizzlies. "No primeiro jogo, em New Jersey, ele falou comigo em espanhol. Queria contactar comigo, queria que confiasse nele."Pau recorda a exigência do norte-americano. "Ele exigia muito porque esperava que todos tivéssemos em campo a mesma vontade dele, embora isso fosse quase impossível", contou, lembrando depois a grave lesão que Kobe sofreu no tendão de Aquiles em 2013. "Foi a caminhar para o balneário com uma rotura no tendão. Quem faz isto?"Depois, recorda o amigo. "Foi o irmão mais velho que nunca tive. Ele tinha um lado carinhoso e acho que o influenciei nisso. Dizia-lhe que às vezes podia ser vulnerável, mais calmo. Fazia de tudo para ser o melhor pai do Mundo, dando todo o amor que se pode dar a uma filha."Gasol tem visitado assiduamente a viúva e as filhas. "Simplesmente queríamos estar perto da Vanessa e das meninas. Ainda me custa a acreditar, pensas que ele podia ter saído do acidente pelo seu próprio pé... Ele era assim, invencível."Recorde-se que faz amanhã um ano que Kobe Bryant morreu num acidente de helicóptero, em Los Angeles, aos 42 anos. Faleceu também a filha, Gianna, e mais sete pessoas que seguiam no aparelho.