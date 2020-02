Pau Gasol conta como soube da morte de Kobe Bryant: «Não percebi o que estava a dizer»

Pau Gasol falou sobre a morte do antigo companheiro de equipe Kobe Bryant, que faleceu em janeiro na sequência de um acidente de helicóptero, numa entrevista ao 'Los Angeles Times'.





"Estava a conduzir, tinha ido ver um jogo de basquetebol, estava a 3 minutos de casa e a minha mulher começou a receber mensagens a dizer que Kobe Bryant havia morrido num acidente de helicóptero. Não estava a perceber o que estava a dizer, mas houve um momento em que olhei e comecei a ver imagens horríveis. Comecei a ficar pálido e nos dois minutos seguintes não falámos. Cheguei a casa e comecei a chorar. Não consegui encontrar palavras, não falei com ninguém durante dias. A única pessoa com quem falei foi com o Robert (Pelinka, diretor geral do Lakers), para saber o que tinha acontecido", contou o espanhol, não escondendo a emoção.