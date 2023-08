Pau Gasol entra no Hall of Fame e não esquece Kobe Bryant: «Não estaria aqui sem ti, irmão»

Qué momento, por favor.



Pau Gasol, antigo basquetebolista dos La Lakers e San Antonio Spurs, entre outros, inscreveu o seu nome no 'Hall of Fame', que pretende honrar os melhores da modalidade, e durante a cerimónia a ele dedicada na noite de sábado, agradeceu à sua família pelo apoio ao longo da carreira e recordou ainda o amigo Kobe Bryant."É uma grande honra. É uma prova do apoio, da orientação e da inspiração que tantos me deram durante o meu percurso no basquetebol. Muitos contribuíram para que eu estivesse aqui hoje, mas ninguém o fez como a minha família", sublinhou o ex-internacional espanhol, de 43 anos, não escondendo o orgulho.Pau Gasol lembrou ainda de forma emocionada o antigo companheiro de equipa e amigo Kobe Bryant, com quem conquistou dois anéis de campeão da NBA pelos La Lakers em 2008/09 e 2009/10. "No meu tempo em L.A. pude conhecer a pessoa que elevou o meu jogo como ninguém, que me ensinou o que é preciso para ganhar ao mais alto nível, que me mostrou o quanto é preciso trabalhar e a mentalidade que é preciso ter para ser o melhor. Não estaria aqui sem ti, irmão. Não havia nada que eu desejasse mais do que ter-te a ti e à Gigi [filha de Kobe Bryant que faleceu no mesmo acidente de helicóptero com o pai em janeiro de 2020 que vitimou mais seis pessoas] connosco. Tenho saudades tuas e amo-te", concluiu.