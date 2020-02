Pau Gasol fala na abertura do All Star e pede "um fim-de-semana épico em honra de Kobe Bryant"

Pau Gasol, antigo jogador de Chicago, LA Lakers, entre outros, fez juntamente com Sue Bird, lenda da WNBA, o discurso de apresentação do jogo das estrelas emergentes no All Star, fazendo questão de lembrar David Stern (ex-comissário da Liga) e Kobe Bryant (antigo e ex-jogador dos Lakers), ambos falecidos.





Pau Gasol and Sue Bird discuss the impact that David Stern and Kobe Bryant had on the game of basketball, prior to #NBARisingStars. pic.twitter.com/TRt61DdLVm — NBA (@NBA) February 15, 2020

"Estamos felizes por nos encontrarmos em Chicago e estamos ansiosos por que este fim-de-semana comece, mas não podemos fazê-lo sem lembrarDavid Stern, o meu grande amigo Kobe Bryant e a sua filha Gigi", disse o basquetebolista espanhol."A contribuição de ambos é impossível de ser medida, a influência de ambos no campo e no jogo não pode ser esquecida", disse por sua vez Sue Bird, com todos os presentes no pavilhão a gritarem "Kobe, Kobe, Kobe".Gasol deixou, por sua vez, um apelo. "Estes dias temos de contribuir para o seu legado. O Kobe dizia sempre que é preciso fazer coisas épicas. Tenhamos um fim-de-semana épico, em sua honra."Recorde-se que Kobe Bryant, a filha Gigi e mais sete pessoas morreram num acidente de helicóptero, em Los Angeles, no final do mês passado.