Pau Gasol passou o seu dia de aniversário com a família de Kobe Bryant

Paul Gasol ficou devastado com a trágica morte de Kobe Bryant e sempre disse que estaria ao lado da família do amigo. Por isso, na última segunda-feira, dia em que celebrou o seu 40.º aniversário, o espanhol passou largas horas com as filhas e a mulher do antigo companheiro nos Lakers.





Vanessa Bryant, a mulher de Kobe Bryant, agradeceu o carinho. "Muitos parabéns tio Pau. As meninas Bryant adoram-te. Sei que o Kobe teria dito 'feliz aniversário, Pablo. Gosto de ti.'", escreveu Vanessa no Instagram.Pau Gasol recupera de uma lesão no pé esquerdo, mas não esconde que gostava de jogar mais uma época na NBA, ao serviço dos Lakers.