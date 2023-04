Phoenix Suns e Denver Nuggets marcam encontro nas 'meias' da Conferência Este na NBA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Phoenix Suns e Denver Nuggets qualificaram-se para as, esta terça-feira, ao superarem, respetivamente, LA Clippers e Minnesota Timberwolves.

Os Suns, liderados por Devin Booker com 47 pontos, somaram, em casa, o quarto e decisivo triunfo, por 136-130, contra os Clippers, tal como os Nuggets frente aos Timberwolves, por 112-109, num encontro em que Nicola Jokic alcançou um 'triplo-duplo', com 28 pontos, 17 ressaltos e 12 assistências.

Já os Boston Celtics mantiveram-se na liderança da eliminatória com os Atlanta Hawks, por 3-2, apesar da derrota caseira por 119-117, 'apimentando' a corrida ao confronto nas 'meias' com os já apurados Philadelphia 76ers - 'despacharam' os Brooklyn Nets por 4-0.

Sem Dejounte Murray, suspenso por se ter encostado ao árbitro no jogo anterior, foi Trae Young, que somou 38 pontos - incluindo os últimos 14 -, que salvou os Hawks com um triplo a dois segundos da buzina, num encontro em que Jaylen Brown anotou 35, apesar de ainda ter jogado com uma máscara de proteção facial.

Os Celtics pareciam perto de confirmar o favoritismo e encerrar a eliminatória, com uma vantagem de 111-103 a 3.50 minutos do fim, quando Young, a solo, 'virou' o encontro e agendou novo embate para quinta-feira, em Atlanta.

Em Phoenix, os Suns marcaram encontro com os vencedores da conferência Este na fase regular, a partir de sábado, em Denver.