Piloto do helicóptero onde seguia Kobe Bryant pensava que estava a subir: ia a descer e contra a colina

Muito se continua a especular sobre o acidente de helicóptero que em janeiro provocou a morte de Kobe Bryant, da filha Gianna, e de mais seis pessoas, e esta quinta-feira é revelado o relatório da polícia norte-americana com mais alguns factos. Segundo o 'The Guardian', são 1.700 páginas que, embora não dêem conclusões sobre a causa do acidente, juntam vários factos.





O documento dá assim conta que o piloto do helicóptero reportou, em comunicações com o controlador aéreo, que estava a subir quando, na realidade descia. As condições meteorológicas difíceis, com nevoeiro denso, podem ter confundido o piloto.Ara Zobayan enviou mensagem aos controladores: dizia que "estava a subir para os 4.000 pés" para ficar acima das nuvens quando, na realidade o helicóptero estava dirigir-se a uma colina, contra a qual se viria a colidir.O relatório final sobre o motivo do desastre ainda se aguarda.