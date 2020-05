As palavras de Scottie Pippen que estão a dar que falar: «Kobe era melhor do que o Michael Jordan»

As declarações não são novas, datam de janeiro, pouco depois da trágica morte da malograda figura dos LA Lakers, mas a verdade é que apenas agora, pouco depois de toda a febre em torno do documentário 'The Last Dance', ganharam dimensão global. Especialmente porque nestas curtas palavras Scottie Pippen assume que, no seu entendimento, Kobe Bryant foi melhor do que Michael Jordan."O Kobe simplesmente ligava-me para me 'chatear' a perguntar coisas. Era incrível perceber que ele fez isso com muitos outros jogadores, mas também a pessoas de outros quadrantes, fossem eles realizadores ou escritores. Ele era muito inteligente. Acreditava que podia ser o melhor. Deixa-me triste não termos tido a possibilidade de lhe dizer o quão bom ele era. O Kobe Bryant tentou de tudo para ser como o Michael Jordan. Quando olho para trás e vejo os vídeos digo para mim mesmo 'caraças, ele era melhor do que o Michael Jordan'. Porque ele trabalhou imenso. Este miúdo saiu da secundária, não teve de jogar na Carolina do Norte orientado pelo Dean Smith. Trabalhou e subiu a pulso", admitiu a antiga estrela dos Bulls, numa conversa com a plataforma 'Thuzio'.