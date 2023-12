Pistons perdem com Nets e batem recorde de derrotas consecutivas numa época da NBA

Os Detroit Pistons bateram esta terça-feira o recorde de derrotas consecutivas numa temporada da NBA, ao somarem o 27.º desaire frente aos Brooklyn Nets, por 112-118.

Num encontro em que tudo fizeram para evitar este recorde negativo, no qual nem os 41 pontos de Cade Cunningham foram suficientes para evitar a derrota, o final foi mais uma desilusão para os adeptos locais, que acabaram o jogo a assobiar a equipa e a exigir aos proprietários para a venderem - "sell the team!" -, enquanto os jogadores saíram de cabeça baixa e rostos cobertos com panos brancos.

Com mais este desaire, os Pistons chegaram às 27 derrotas e desempataram este recorde negativo com os Cleveland Cavaliers (2010/11) e os Philadelphia 76ers (2013/14), e correm agora o risco de igualarem os 'sixers' com o recorde de maior número de derrotas (28), estabelecido em 2014/15 e 2015/16, caso percam na quinta-feira em Boston com os Celtics, líderes da conferência este.

No encontro de terça-feira, os Pistons até começaram bem, chegando a deter 14 pontos de vantagem no primeiro parcial (22-8), mas os Nets responderam e passaram para a frente já a meio do segundo quarto, com um lançamento de Mikal Bridges (21 pontos).

O jovem Cunningham e o veterano Bojan Bogdanovic (23 pontos) ainda tentaram relançar a sua equipa e conseguiram mantê-la na discussão do resultado até perto do final, mas sem capacidade para dar a volta ao marcador, finalizando o encontro debaixo da contestação do público.

Os Pistons seguem no 15.º e último lugar da Conferência Este (2-28).