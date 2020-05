«Podia tê-lo deixado KO!»: estrela da WWE sem medo de Michael Jordan

Com o documentário 'Last Dance' no centro das atenções, continuam a surgir histórias paralelas sobre Michael Jordan. Sabe-se agora que Air Jordan por pouco não 'apagou' com um soco de uma... estrela da WWE. A revelação foi feita pelo próprio Mark Henry, antigo halterofilista e lutador de wrestling.





"Estávamos nos Jogos Olímpicos de 1996, em Atlanta, e eu era amigo de Charles Barkley, Karl Malone e David Robinson, conhecia muitos jogadores da equipa de basquetebol, então fui vê-los. Estava no hall do hotel com o Barkley quando o Michael se aproximou e em vez de me cumprimentar disse 'Quem és tu?', ao que respondi 'Quem és tu, c...?'. Essa foi a nossa apresentação", começou por contar a uma rádio nova-iorquina."Tu não te chegas perto do Mark Henry e falas como se fosse um qualquer. Eu sou alguém. Se calhar não faço tanto dinheiro, as pessoas não conhecem o meu nome ou não vendo milhões de ténis, mas se quisesse tinha-lhe apagado as luzes num abrir e fechar de olhos. A sorte dele foi que o Barkley acalmou as águas e obrigou o Michael a pedir desculpa, mas pu-lo no lugar dele", destacou o antigo lutador, que enveredou pela carreira na WWE depois de ser afastado halterofilismo com uma lesão.