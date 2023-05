Polícia visita Ja Morant: «Está a fazer uma pausa das redes sociais»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os amantes do basquetebol norte-americano têm acompanhado os mais recentes desenvolvimentos da 'novela' Ja Morant. O craque dos Memphis Grizzlies está em maus lençóis, depois de ser novamente apanhado nas redes sociais com uma pistola na mão, e tem sido acompanhado de perto pelas autoridades.

De tal forma que esta quarta-feira os responsáveis policiais de Shelby County se deslocaram a casa do jogador da NBA, depois de algumas publicações que Morant fez. O craque colocou quatro publicações no Instagram onde destacou a mãe, o pai e a filha, despedindo-se com um singelo 'adeus'.

Ja Morant’s Instagram story:



“Love ya ma ”

“Love ya pops ”

“You da greatest baby girl love ya”

“Bye.”



Stay strong, Ja pic.twitter.com/hur6UJnRby — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) May 24, 2023

Algo que fez soar os alarmes dos agentes, que depois de o visitarem, explicaram assim o sucedido: "Deslocámos elementos a casa do jogador, no Tennessee. Disse-nos que estava a fazer uma pausa das redes sociais. Está bem."