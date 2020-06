Popovich diz que Trump é um "idiota" e um "cobarde": «Esconde-se no sótão da Casa Branca»

Gregg Popovich, treinador dos San Antonio Spurs, arrasou Donald Trump numa entrevista a propósito da reação do presidente dos Estados Unidos sobre os protestos que surgiram após a morte de George Floyd às mãos da polícia.





"O que me surpreende é que vemos esta violência e racismo policial, já o vimos antes, e nada muda", considerou o técnico, que não isenta Trump - a quem já chamou "idiota demente" - de culpas. "Sem liderança e sem a compreensão da raiz do problema, nunca haverá mudanças. Os norte-americanos brancos sempre evitaram este problema porque tem sido um privilégio evitá-lo."E prosseguiu sobre o presidente: "É incrível. Se tivesse um cérebro, inclusivamente se fosse apenas 99% cínico, sairia e diria algo para unir as pessoas. Mas ele não quer saber da união das pessoas. Inclusivamente agora, está transtornado. Preocupa-se apenas com ele. Com o que o beneficia pessoalmente. Nunca se preocupa com o bem maior."A solução é, segundo Popovich, simples. "É óbvio o que há a fazer. Precisamos de um presidente que saia e que diga simplesmente que 'Black Lives Matter' [Vidas Negras Importam]. Que diga apenas estas palavras. Mas ele não o fará. Não pode porque é mais importante para ele agradar a um pequeno grupo de seguidores que validam a sua loucura. Isto é mais do que Trump, o sistema tem de mudar. Farei de tudo para ajudar porque isso é o que fazem os líderes. Ele não pode fazer nada para nos levar por um caminho positivo porque não é um líder."O técnico considerou ainda Trump "um idiota". "Ele não se limita a dividir, é um destruidor. Estar na sua presença faz-te morrer porque ele comer-te-á vivo para os seus próprios fins. Horroriza-me o facto de termos um líder que não pode dizer 'Black Lives Matter'. Por isso esconde-se no sótão da Casa Branca. É um cobarde. Acho que o melhor é ignorá-lo. Não há nada que ele possa fazer para melhorar a situação e isso deve-se a quem ele é: um idiota transtornado."