Portland e Memphis discutem última vaga nos play-offs da NBA

Os Portland Trail Blazers e os Memphis Grizzlies vão disputar um inédito play-in para definir a última vaga nos play-offs da Conferência Oeste da NBA.

No seu último jogo no recomeço da NBA, numa bolha em Orlando, na Florida, Blazers e Grizzlies sabiam que um triunfo na quinta-feira lhes asseguraria a presença na eliminatória de acesso à fase final, com a equipa de Portland, oitava no Oeste, a partir com vantagem, pois precisa de apenas um triunfo, enquanto os Grizzlies, nonos, têm de vencer dois.

Os Grizzlies foram os primeiros a entrar em campo e venceram os Milwaukee Bucks (119-106), equipa com melhor registo da NBA, mas que jogaram sem a sua grande figura, o grego Giannis Antetokounmpo, castigado.

Dois jogadores da equipa de Memphis terminaram a partida com triplos-duplos, o lituano Jonas Valanciunas (16 pontos, 19 ressaltos e 12 assistências) e o rookie Ja Morant (12 pontos, 13 ressaltos e 10 assistências).

Conhecedores dos resultados de Grizzlies e também dos Phoenix Suns, os Blazers estavam obrigados a vencer os já apurados Brooklyn Nets e conseguiram-no pela margem mínima (134-133).

Damian Lillard foi, novamente, a grande figura dos Blazers, com 42 pontos e 12 assistências.

Apesar de terem conseguido, frente aos Dallas Mavericks (128-102), a sua oitava vitória em outros tantos encontros na bolha, os Phoenix Suns falharam o acesso ao play-in, tal como os San Antonio Spurs, pela primeira vez fora dos play-offs, após 22 presenças consecutivas.

O play-in começa a disputar em 15 de agosto, com jogos previstos para três dias seguidos e com os Blazers a precisarem apenas de um triunfo, enquanto os Grizzlies terão de vencer dois, sendo que o vencedor vai defrontar os LA Lakers na primeira ronda dos play-offs.