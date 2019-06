Poste Bruno Fernando vai ser o primeiro angolano a jogar na NBA

O poste Bruno Fernando foi escolhido quinta-feira na 34.ª posição do draft de 2019 da NBA e vai tornar-se o primeiro angolano a jogar na competição, ao ser escolhido pelos Philadelphia 76'ers.Natural de Luanda, onde nasceu há 20 anos, em 15 de agosto de 1998, Bruno Fernando, que fez a carreira universitária nos Estados Unidos em Maryland, foi o quarto jogador a ser eleito na segunda ronda do draft.Apesar de ter sido escolhido pelos Sixers, o poste de 2,08 metros deverá jogar em 2019/2020 nos Atlanta Hawks, que, como o conjunto de Filadélfia, pertence à Conferência Este, devido a uma das muitas trocas de jogadores na noite do draft.Na época 2018/19, a segunda ao serviço da Universidade de Maryland, Bruno Fernando, que começou a jogar basquetebol nos angolanos do 1.º de Agosto e rumou aos Estados Unidos com 16 anos, conseguiu médias de 13,6 pontos, 10,6 ressaltos e 1,9 desarmes de lançamento.O português Neemias Queta, da Universidade de Utah State, também chegou a pensar em entrar no draft de 2019, mas optou por continuar a carreira universitária e tentará, provavelmente, entrar no draft da NBA de 2020.Como era esperado, o extremo/poste Zion Williamson, da Universidade de Duke, foi o número 1 do draft, escolhido pelos New Orleans Pelicans.