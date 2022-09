... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Antes de publicarmos o guia da temporada, damos-lhe já um 'gostinho' do que pode ser 2022/23 na maior liga de basquetebol do Mundo João Socorro Viegas e Pedro Filipe Pinto

A melhor liga de baquetebol do Mundo começa dentro de pouco mais de duas semanas - dia 18 de outubro, madrugada de 19 em Portugal - mas a bola começa a saltar já esta manhã, com o primeiro jogo de pré-temporada, entre os campeões Golden State Warriors e os Washington Wizards, em Saitama, no Japão. Tendo como ponto de partida este jogo, lançamos aqui o calendário da fase de preparação mas também algumas informações sobre os plantéis neste momento, assim como as principais transferências registadas até ao momento.



Mas atenção. Em breve terá, ao seu dispôr, o nosso guia completíssimo de lançamento da temporada. Por isso, vá ficando atento. Para já, fica um gostinho do que poderá ser mais uma época sensacional da NBA...

Calendário da pré-temporada

30 SETEMBRO



- Washington Wizards-Golden State Warriors (11h), em Saitama (Japão)



1 OUTUBRO



- LA Clippers-Maccabi Ra'anana (03h), em Seattle (EUA)



2 OUTUBRO



- Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies (01h), em Milwaukee (EUA)

- Golden State Warriors-Washington Wizards (06h), em Saitama (Japão)

- Boston Celtics-Charlotte Hornets (18h), em Boston (EUA)

- Toronto Raptors-Utah Jazz (23h), em Alberta (EUA)



3 OUTUBRO



- San Antonio Spurs-Houston Rockets (00h), em Houston (EUA)

- Phoenix Suns-Adelaide 36'ers (03h), em Phoenix (EUA)



4 OUTUBRO



- Brooklyn Nets-Philadelphia 76'ers (00h30), Brooklyn (EUA)

- Memphis Grizzlies-Orlando Magic (01h), Memphis (EUA)

- Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder (02h), Denver (EUA)

- LA Lakers-Sacramento Kings (03h30), Los Angeles (EUA)

- LA Clippers-Portland Trail Blazers (03h30), Seattle (EUA)



5 OUTUBRO



- New York Knicks-Detroit Pistons (00h), Nova Iorque (EUA)

- Miami Heat-Minnesotta Timberwolves (00h30), Miami (EUA)

- Chicago Bulls-New Orleans Pelicans (02h30), Chicago (EUA)

- Portland Trail Blazers-Utah Jazz (03h), Portland (EUA)



6 OUTUBRO



- Philadelphia 76'ers-Cleveland Cavaliers (00h), Philadelphia (EUA)

- Charlotte Hornets-Indiana Pacers (00h), Charlotte (EUA)

- Boston Celtics-Toronto Raptors (00h30), Boston (EUA)

- Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks (01h), Oklahomama (EUA)

- LA Lakers-Phoenix Suns (03h), Las Vegas (EUA)

- Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks (05h), Abu Dhabi (EAU)



7 OUTUBRO



- Brooklyn Nets-Miami Heat (00h30), Brooklyn (EUA)

- San Antonio Spurs-Orlando Magic (01h), San Antonio (EUA)

- Oklahoma City Thunder-Adelaide 36'ers (01h), Oklahoma (EUA)

- Portlando Trail Blazers-Maccabi Ra'anana (02h), Portland (EUA)

- LA Lakers-Minnesota Timberwolves (03h), Las Vegas (EUA)



8 OUTUBRO



- NY Knicks-Indiana Pacers (00h30), Nova Iorque (EUA)

- Charlotte Hornets-Boston Celtics (00h30), Carolina do Norte (EUA)

- Houston Rockets-Toronto Raptors (01h), Houston (EUA)

- Memphis Grizzlies-Miami Heat (01h), Memphis (EUA)

- New Orleand Pelicans-Detroit Pistons (01h), New Orleans (EUA)

- Chicago Bulls-Denver Nuggets (01h), Chicago (EUA)

- Dallas Mavericks-Orland Magic (01h30), Dallas (EUA)

- Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks (05h), Abu Dhabi (EAU)



9 OUTUBRO



- Toronto Raptors-Chicago Bulls (23h), Toronto (Canadá)



10 OUTUBRO



- Oklahoma City Thunder-Maccabi Ra'anana (00h), Oklahoma (EUA)

- San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans (00h), San Antonio (EUA)

- Golden State Warriors-LA Lakers (01h30), San Francisco (EUA)

- Sacramento Kings-Portland Trail Blazers (02h), Sacramento (EUA)

- LA Clippers-Minnesota Timberwolves (03h30), Los Angeles (EUA)



11 OUTUBRO



- Charlotte Hornets-Washington Wizards (00h), Charlotte (EUA)

- Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76'ers (00h), Cleveland (EUA)

- Miami Heat-Houston Rockets (00h30), Miami (EUA)

- Denver Nuggets-Phoenix Suns (02h), Denver (EUA)



12 OUTUBRO



- Orlando Magic-Memphis Grizzlies (00h), Orlando (EUA)

- Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder (00h), Detroit (EUA)

- Chicago Bulls-Milwaukee Bucks (01h), Chicago (EUA)

- Utah Jazz-Sant Antonio Spurs (02h), Salt Lake City (EUA)

- Golden State Warriors-Portland Trail Blazers (03h30), San Francisco (EUA)



13 OUTUBRO



- Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets (00h), Philadelphia (EUA)

- Indiana Pacers-NY Knicks (00h), Indianapolis (EUA)

- Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks (00h), Cleveland (EUA)

- Miami Heat-NO Pelicans (00h30), Miami (EUA)

- Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets (00h30), Milwaukee (EUA)

- LA Lakers-Minnesota Timberwolves (03h), Los Angeles (EUA)

- Phoenix Suns-Sacramento Kings (03h), Phoenix (EUA)

- LA Clippers-Denver Nuggers (03h30), El Segundo (EUA)



14 OUTUBRO



- Detroit Pistons-Memphis Grizzlies (00h), Detroit (EUA)

- San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder (01h), San Antonio (EUA)



15 OUTUBRO



- Toronto Raptors-Boston Celtics (00h), Montreal (Canadá)

- Indiana Pacers-Houston Rockets (00h), Indianapolis (EUA)

- Orlando Magic-Cleveland Cavaliers (00h), Orlando (EUA)

- NY Knicks-Washington Wizards (00h30), Nova Iorque (EUA)

- NO Pelicans-Atlanta Hawks (01h), Birmingham (EUA)

- Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets (01h), Minneapolis (EUA)

- Utah Jazz-Dallas Mavericks (02h), Salt Lake City (EUA)

- Sacramento Kings-LA Lakers (03h), Sacramento (EUA)

- Golden State Warriors-Denver Nuggets (03h), San Francisco (EUA)



Nota: dia e horas de Portugal Continental

As 30 equipas





CONFERÊNCIA ESTE



MIAMI HEAT



Estrela – Jimmy Butler

Treinador – Erik Spoelstra



Plantel:



PG – Kyle Lowry e Gabe Vincent

SG – Tyler Herro e Victor Oladipo

SF – Jimmy Butler, Max Strus Duncan Robinson e Caleb Martin

PF – Nikola Jovic e Udonis Haslem

C – Bam Adebayo, Dewayne Dedmon e Omer Yurtseven



WASHINGTON WIZARDS



Estrela – Bradley Beal

Treinador – Wes Unseld



Plantel:



PG – Monte Morris, Delon Wright e Jordan Goodwin

SG – Bradley Beal e Will Barton

SF – Rui Hachimura , Deni Avdija e Corey Kispert

PF – Kyle Kuzma, Taj Gibson, Isaiah Todd e Anthony Gill

C – Kristaps Porzingis, Daniel Gafford e Vernon Carey Jr.



TORONTO RAPTORS



Estrela – Pascal Siakam

Treinador – Nick Nurse



Plantel:



PG – Fred VanVleet e Malachi Flynn

SG – Gary Trent Jr, Dalano Banton e Ron Harper Jr

SF – Scottie Barnes, OG Anunoby, Otto Porter Jr, Josh Jackson e Justin Champagnie

PF – Pascarl Siakam, Precious Achiuwa, Juancho Hernangómez e Thaddeus Young

C – Chris Boucher, Khem Birch, DJ Wilson e Christian Koloko



PHILADELPHIA 76'ERS



Estrela – Joel Embiid

Treinador – Doc Rivers



Plantel:



PG – James Harden, De’Anthony Melton e Jaden Springuer

SG – Tyrese Maxey, Shkae Milton, Matisse Thybulle e Isaiah Joe

SF – Tobias Harris, Furkan Korkmaz e Danuel House Jr

PF – PJ Tucker, Georges Niang e Paul Reed

C – Joel Embiid, Montrezl Harrell e Charles Bassey



ORLANDO MAGIC



Estrela – Paolo Banchero

Treinador – Jamhal Mosley



Plantel:



PG – Cole Anthony, Markelle Fultz e RJ Hampton

SG – Jalen Suggs, Gary Harris, Devin Cannady e Joel Ayayi

SF – Franz Wagner, Terrence Ross e Caleb Houstan

PF – Paolo Banchero, Chuma Okeke, Jonathan Isaac e Admiral Schofield

C – Wendell Carter Jr, Mo Bamba e Moritz Wagner

Paolo Banchero foi o n.º 1 do draft deste ano

NEW YORK KNICKS



Estrela – Julius Randle

Treinador – Tom Thibodeau



Plantel:



PG – Jalen Brunson, Derrick Rose, Miles McBride e Ryan Arcidiacono

SG – Evan Fournier, Immanuel Quickley e Quentin Grimes

SF – RJ Barrett, Cam Reddish e Svi Mykhailiuk

PF – Julius Randle e Obi Toppin

C – Mitchell Robinson, Isaiah Hartenstein e Jericho Sims



MILWAUKEE BUCKS



Estrela – Giannis Antetokounmpo

Treinador – Mike Budenholzer



Plantel:



PG – Jrue Holiday, George Hill e Jevon Carter

SG – Wesley Matthews, Grayson Allen e Pat Connaughton

SF – Khris Middleton, Joe Ingles e MarJon Beauchamp

PF – Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis e Thanasis Antetokounmpo

C – Brook Lopez, Serge Ibaka e Marques Bolden



ATLANTA HAWKS



Estrela – Trae Young

Treinador – Nate McMillan



Plantel:



PG – Dejounte Murray, Aaron Holiday, Armoni Brooks e Tyson Etienne

SG – Trae Young, Bogdan Bogdanovic, Justin Holiday e Malik Ellison

SF – De’Andre Hunter, Jarrett Culvere Jalen Johnson

PF – John Collins, Chris Silva e Frank Kaminsky

C – Clint Capela e Onyeka Okongwu



INDIANA PACERS



Estrela – Tyrese Haliburton

Treinador – Rick Carlisle



Plantel:



PG – Tyrese Haliburton, TJ McConnell e David Stockton

SG – Buddy Hield, Chris Duarte, Terry Taylor e Gabe York

SF – Bennedict Mathurin, Aaron Nesmith

PF – Jalen Smith, Oshae Brissett, Isaiah Jackson e James Johson

C – Myles Turner, Goga Bitadze e Daniel Theis



CLEVELAND CAVALIERS



Estrela – Donovan Mitchell

Treinador – JB Bickerstaff



Plantel:



PG – Darius Garland, Ricky Rubio, Raul Neto, e Sharife Cooper

SG – Donovan Mitchell, Caris LeVert e Nate Hinton

SF – Isaac Okoro, Cedi Osman, Dylan Windler e Jamorko Pickett

PF – Evan Mobley, Kevin Love, Lamar Stevens e Dean Wade

C – Jarrett Allen, Robin Lopez e Mamadi Diakité



BOSTON CELTICS



Estrela – Jayson Tatum

Treinador – Joe Mazzulla



Plantel:



PG – Malcom Brogdon, Marcus Smart e Payton Pritchard

SG – Jaylen Brown, Derrick White e Denzel Valentine

SF – Jayson Tatum, Danilo Gallinari, Justin Jackson e Jake Layman

PF – Al Horford, Grant Williams, Sam Hauser e Luka Samanic

C – Robert Williams, Luke Kornet e Noah Vonleh



BROOKLYN NETS



Estrela – Kevin Durant

Treinador – Steve Nash



Plantel:



PG – Ben Simmons, Patty Mills e Chris Chiozza

SG – Kyrie Irving, Seth Curry, Edmond Sumner e Cam Thomas

SF – Joe Harris, TJ Warren, Kessler Edwards e Yuta Watanabe

PF – Kevin Durant, Royce O’Neale e Markieff Morris

C – Nic Claxton e Day’Ron Sharpe



CHARLOTTE HORNETS



Estrela – LaMelo Ball

Treinador – Steve Clifford



Plantel:



PG – LaMelo Ball, Dennis Smith Jr e Jalen Crutcher

SG – Terry Rozier, Cody Martin, Jaylen Sims e LiAngelo Ball

SF – Gordon Hayward, Kelly Oubre Jr e Bryce McGowens

PF – Miles Bridges, Jalen McDaniels, Kai Jones e JT Thor

C – Mason Plumlee, PJ Washington e Nick Richards



CHICAGO BULLS



Estrela – Zach LaVine

Treinador – Billy Donovan



Plantel:



PG – Lonzo Ball, Alex Caruso, Ayo Dosunmu e Goran Dragic

SG – Zach Lavine, Coby White e Dalen Terry

SF – DeMar DeRozan, Javonte Green e Malcom Hill

PF – Patrick Williams, Derrick Jones Jr e Kostas Antetokounmpo

C – Nikola Vucevic, Andre Drummond, Marko Simonovic e Tony Bradley



DETROIT PISTONS



Estrela – Cade Cunningham

Treinador – Dwane Casey



Plantel:



PG – Cade Cunningham, Killian Hayes e Cory Joseph

SG – Jaden Ivey, Hamidou Diallo, Alec Burcs e Rodney McGruder

SF – Bojan Bogdanovic, Kevin Knox e Isaiah Livers

PF – Saddiq Bey e Marvin Bagley III

CONFERÊNCIA OESTE



DENVER NUGGETS



Estrela – Nikola Jokic

Treinador – Michael Malone



Plantel:



PG – Jamal Murray, Adonis Arms, Collin Gillespie, Bones Hyland, Ish Smith

SG – Kentavious Caldwell-Pope, Christian Braun, Bruce Brown, Kellan Grady

SF – Michael Porter Jr., Vlatko Cancar, Davon Reed, Peyton Watson, Jack White

PF – Aaron Gordon, Jeff Green, Zeke Nnaji

C – Nikola Jokic, DeAndre Jordan

Jokic foi o MVP da última fase regular

MINNESOTA TIMBERWOLVES



Estrela – Karl-Anthony Towns

Treinador – Chris Finch



Plantel:



PG – D'Angelo Russell, Austin Rivers, PJ Dozier, Jordan McLaughlin

SG – Anthony Edwards, Bryn Forbes, A. J. Lawson, Jaylen Nowell

SF – Kyle Anderson, CJ Elleby, Jaden McDaniels, Josh Minott, Wendell Moore Jr., Taurean Prince

PF – Karl-Anthony Towns, Luka Garza, Nathan Knight, Eric Paschall

C – Rudy Gobert, Naz Reid





OKLAHOMA CITY THUNDER



Estrela – Shai Gilgeous-Alexander

Treinador – Mark Daigneault



Plantel:



PG – Josh Giddey, Ty Jerome, Théo Maledon, Tre Mann,

SG – Shai Gilgeous-Alexander, Lindy Waters III, Aaron Wiggins, Jalen Williams

SF – Luguentz Dort, Ousmane Dieng, Maurice Harkless, Eugene Omoruyi, Kenrich Williams

PF – Derrick Favors, Darius Bazley, Mike Muscala, Aleksej Pokusevski, Jeremiah Robinson-Earl, Jaylin Williams

C – Chet Holmgren





PORTLAND TRAIL BLAZERS



Estrela – Damian Lillard

Treinador – Chauncey Billups



Plantel:



PG – Damian Lillard, Gary Payton II, Isaiah Miller, Brandon Williams

SG – Anfernee Simons, Keon Johnson, Jared Rhoden, Shaedon Sharpe

SF – Josh Hart, Nassir Little, Justise Winslow

PF – Jerami Grant, Jabari Walker, Greg Brown, Devontae Cacok, Drew Eubanks, Trendon Watford

C – Jusuf Nurkic





UTAH JAZZ



Estrela – Jordan Clarkson

Treinador – Will Hardy



Plantel:



PG – Mike Conley, Jared Butler, Saben Lee

SG – Jordan Clarkson, Collin Sexton, Talen Horton-Tucker, Malik Beasley, Ochai Agbaji, Nickeil Alexander-Walker, Johnny Juzang

SF – Rudy Gay, Simone Fontecchio, Leandro Bolmaro, Stanley Johnson, Jarred Vanderbilt

PF – Lauri Markkanen, Kelly Olynyk

C – Cody Zeller, Udoka Azubuike, Walker Kessler





GOLDEN STATE WARRIORS



Estrela – Stephen Curry

Treinador – Steve Kerr



Plantel:



PG – Stephen Curry, Mac McClung, Pat Spencer

SG – Klay Thompson, Jordan Poole, Donte DiVincenzo, Moses Moody, Lester Quiñones, Ryan Rollins, Quinndary Weatherspoon

SF – Andrew Wiggins, Andre Iguodala, Patrick Baldwin Jr., Gui Santos

PF – Draymond Green, Jonathan Kuminga, JaMychal Green

C – James Wiseman, Kevon Looney, Trevion Williams





LA CLIPPERS



Estrela – Kawhi Leonard

Treinador – Tyronn Lue



Plantel:



PG – John Wall, Reggie Jackson, Jason Preston

SG – Terance Mann, Brandon Boston Jr., Amir Coffey, Michael Devoe, Luke Kennard, Xavier Moon, Norman Powell

SF – Kawhi Leonard, Paul George, Nicolas Batum

PF – Marcus Morris, Robert Covington, Juwan Morgan

C – Ivica Zubac, Moses Brown, Moussa Diabaté





LA LAKERS



Estrela – LeBron James

Treinador – Darvin Ham



Plantel:



PG – Russell Westbrook, Dennis Schröder, Patrick Beverley, Kendrick Nunn, Scotty Pippen Jr.

SG – Lonnie Walker IV, Max Christie, Austin Reaves

SF – LeBron James, Dwayne Bacon, Troy Brown Jr., Matt Ryan, Juan Toscano-Anderson

PF – Anthony Davis, Wenyen Gabriel, Cole Swider

C – Thomas Bryant, Damian Jones

LeBron James vai para a sua 20.ª época na NBA

PHOENIX SUNS



Estrela – Chris Paul

Treinador – Monty Williams



Plantel:



PG – Chris Paul, Frank Jackson, Cameron Payne, Duane Washington Jr.

SG – Devin Booker, Damion Lee, Timothé Luwawu-Cabarrot, Josh Okogie, Landry Shamet

SF – Mikal Bridges, Jae Crowder, Torrey Craig

PF – Darko Saric, Cameron Johnson, Ish Wainright

C – DeAndre Ayton, Bismack Biyombo, Jock Landale





SACRAMENTO KINGS



Estrela – Domantas Sabonis

Treinador – Mike Brown



Plantel:



PG – Davion Mitchell, De'Aaron Fox, Quinn Cook, Matthew Dellavedova

SG – Malik Monk, Kent Bazemore, Terence Davis, Keon Ellis, Kevin Huerter, Sam Merrill

SF – Harrison Barnes, Chima Moneke, KZ Okpala

PF – Domantas Sabonis, Keegan Murray, Richaun Holmes, Trey Lyles

C – Alex Len, Chimezie Metu, Neemias Queta





DALLAS MAVERICKS



Estrela – Luka Doncic

Treinador – Jason Kidd



Plantel:



PG – Luka Doncic, Frank Ntilikina, McKinley Wright IV

SG – Spencer Dinwiddie, Tim Hardaway Jr., Tyler Dorsey, Josh Green, Tyler Hall, Jaden Hardy, Theo Pinson

SF – Dorian Finney-Smith, Reggie Bullock, Mouhamadou Gueye

PF – Maxi Kleber, Davis Bertans, Marcus Bingham Jr.,

C – JaVale McGee, Dwight Powell, Christian Wood





HOUSTON ROCKETS



Estrela – Jalen Green

Treinador – Stephen Silas



Plantel:



PG – Trey Burke, Trevor Hudgins, TyTy Washington Jr.

SG – Jalen Green, Eric Gordon, Kevin Porter Jr., Josh Christopher, Garrison Matthews, Nix Daishen

SF – Jabari Smith Jr, Sterling Brown, Chriss Marquese, Tari Eason, Bruno Fernando, Anthony Lamb, Kenyon Martin Jr., David Nwaba, JaeSean Tate

PF – Usman Garuba

C – Boban Marjanovic, Alperen Sengun





SAN ANTONIO SPURS



Estrela – Jakob Pöltl

Treinador – Gregg Popovich



Plantel:



PG – Devin Vassell, Tre Jones, Malaki Branham, Jordan Hall

SG – Joshua Primo, Josh Richardson, Romeo Langford, Tommy Kuhse, Blake Wesley

SF – Doug McDermott, Keita Bates-Diop, Joe Wieskamp, Dominick Barlow, Alize Johnson, Jeremy Sochan

PF – Keldon Johnson, Zach Collins, Isaiah Roby

C – Jakob Pöltl, Gorgui Dieng





NEW ORLEANS PELICANS



Estrela – Zion Williamson

Treinador – Willie Green



Plantel:



PG – Devonte' Graham, Kira Lewis Jr., Jose Alvarado, Dyson Daniels, John Petty Jr.

SG – CJ McCollum, Trey Murphy III

SF – Brandon Ingram, Herbert Jones, Naji Marshall, Garrett Temple, John Butler, Zylan Cheatham

PF – Zion Williamson, Larry Nance Jr.

C – Willy Hernangómez, Jonas Valanciunas, Jaxson Hayes





MEMPHIS GRIZZLIES



Estrela – Ja Morant

Treinador – Taylor Jenkins



Plantel:



PG – Ja Morant, Tyus Jones, Jacob Gilyard

SG – Desmond Bane, Ziaire Williams, Kennedy Chandler, John Konchar, David Roddy

SF – Danny Green, Dillon Brooks, Justin Bean, Jake LaRavia, Killian Tillie, Vince Williams Jr.

PF – Brandon Clarke, Santi Aldama, Jaren Jackson Jr.

Principais transferências

Donovan Mitchell (Utah Jazz – Cleveland Cavaliers)



De melhor equipa da fase regular de 2020/21 à reconstrução do franchise foi um tirinho e a estrela dos Jazz sai sem uma verdadeira campanha de sucesso nos playoffs. Na memória ficam as suas exibições na bolha de Orlando, mas foi também desde então que a sua relação com Gobert se começou a deteriorar. Chega assim, ao fim, uma ligação que começou em 2017 e o atirador, de 26 anos, junta-se a uma formação cheia de jovens talentos, como Garland e Mobley. Pode estar a formar-se uma super equipa em Cleveland, os próximos tempos o dirão.



Este negócio foi feito através de uma troca: para Utah seguiram Markkanen, Sexton e Agbaji.



Rudy Gobert (Utah Jazz – Minnesota Timberwolves)



Mas não foi só o Spida a deixar os Jazz, Gobert até foi o primeiro a sair. O post, eleito o defesa do ano em três ocasiões, foi trocado para os Timberwolves, que enviaram Beasley, Beverley, Bolamaro, Kessler e Vanderbilt no sentido contrário. A equipa de Minnesota mostrou-se disponível a acolher o super contrato do francês de 30 anos, que se junta a Karl-Anthony Towns num frontcourt que impõe respeito. Gobert vai ser a âncora defensiva dos Wolves (bem precisavam!) e, ao mesmo tempo, conseguirá poupar (em parte) Towns na luta pelas tabelas. Esta troca significa o tudo por tudo da formação de Chris Finch na luta por uma caminhada longa nos playoffs.

Gobert protagonizou uma das principais transferências

Dejounte Murray (San Antonio Spurs – Atlanta Hawks)



Esta troca apanhou muita gente de surpresa, principalmente por ter ficado tão barata aos Hawks, que ficaram, com um dos grandes destaques da época passada a troco de um sumo de ananás e uma sandes mista, isto como quem diz Gallinari e três escolhas de primeira ronda que não terão muito valor, visto que os Hawks deverão ser presença assídua nos playoffs. Mas Murray chega a Atlanta para jogar a base ao lado de Trae Young (um dos melhores da Liga), retirando alguma responsabilidade à estrela da equipa. Está no melhor momento da carreira e de certeza que fará a diferença.



Malcom Brogdon (Indiana Pacers – Boston Celtics)



Os Celtics foram às Finais, mas ao longo da temporada era claro que lhes faltava um base. Smart desenrascou muito bem, mas não é um construtor como Brogdon, jogador que leva para Boston grandes percentagens em lançamentos de 3 pontos, excelente capacidade defensiva e liderança. As lesões têm vindo a ser o grande problema Brogdon, mas acredito que agora, numa equipa candidata ao título, essas não apareçam tão regularmente. Se é que me entendem…



Jalen Brunson (Dallas Mavericks – New York Knicks)



O base dos Dallas Mavericks esteve em evidência nos playoffs e foi claro na abordagem ao mercado. "Eu só quero que me respeitem." Este respeito é medido em dólares e houve uma equipa que abriu os cordões à bolsa e ofereceu a Brunson 104 milhões de dólares. Os Knicks agarram um jogador que, agora, terá de se provar como o líder da equipa, pois saiu da sombra de Luka Doncic. Veremos se mereceu o ‘respeito’ ou se o respeitaram demais.



Jerami Grant (Detroit Pistons – Portland Trail Blazers)



Este também já era um desfecho esperado há algum tempo. Grant foi muito falado no último dia de trocas, em fevereiro, mas acabou por seguir em Detroit até final da época. Os Portland Trail Blazers ganharam o concurso pelo extremo enviando para Detroit Gabriele Procida, uma escolha de primeira ronda e duas de segunda. Excelente negócio por um jogador de 28 anos que acrescentou um jogo ofensivo bastante eficiente a uma capacidade defensiva que sempre foi a sua grande característica. Bom aquisição para juntar a Lillard, Simons e Nurkic.



Christian Wood (Houston Rockets – Dallas Mavericks)



Era um dos grandes nomes dos Rockets, e agora troca de equipa… mas fica no Texas. É um poste com muito potencial, mas com mais vontade para atacar do que para defender. Se calhar é por isso que Jason Kidd revelou que Wood vai começar por ser opção a sair do banco, com a titularidade a pertencer a JaVale McGee. É ano de contrato, por isso é de esperar uma boa época do jogador, de XX anos, que pode ser importante para tirar algum peso dos ombros de Luka Doncic.



John Wall (Houston Rockets – LA Clippers)



O último jogo que disputou foi em 2020 e, desde então, o base ultrapassou bastantes problemas, físicos e mentais – admitiu ter tido pensamentos suicidas. A questão física é um incógnita e é quase impossível John Wall conseguir ao nível de All Star que apresentou até as lesões o começarem a atormentar. Mas, mesmo assim, é uma aquisição importante para os Clippers que vão voltar a ter Paul George e Kawhi Leonard bem fisicamente.



Estrelas ainda sem contrato:



LaMarcus Aldridge



Dwight Howard



Blake Griffin



Carmelo Anthony



Rajon Rondo



Atual situação de Neemias Queta





"Estou muito entusiasmado por estar de volta, com novos jogadores, treinadores. Vai ser uma boa experiência. O grupo está ansioso pelo início da nova temporada. Quero mostrar o que melhorei durante as férias. Estou confiante", sublinhou Neemias, após o início do ‘training camp’ dos Kings, agora comandados por um novo treinador, Mike Brown.

Neemias promete mais esta época

