Primeira escolha do draft da NBA tem 19 anos, 2,08 metros e vai para Orlando

Paolo Banchero, jogador norte-americano de ascendência italiana, foi a primeira escolha do draft da NBA, que na última madrugada decorreu no Barclays Center, em Brooklyn.O jogador, de 19 anos, é um poste de 2,08 metros, e foi escolhido pelos Orlando Magic. Na última época jogou na Universidade de Duke, na NCAA, com médias de 17,2 pontos, 7,8 ressaltos e 3,2 assistências.Na segunda posição os Oklahoma City Thunder escolheram Chet Holmgren (Gonzaga), enquanto que os Houston Rockets ficaram Jabari Smith Jr. (Auburn), que era o favorito para ser a primeira escolha, mas acabou por ser a terceira.1. Magic draft Paolo Banchero (Duke)2. Thunder draft Chet Holmgren (Gonzaga)3. Rockets draft Jabari Smith (Auburn)4. Kings draft Keegan Murray (Iowa)5. Pistons draft Jaden Ivey (Purdue)6. Pacers draft Bennedict Mathurin (Arizona)7. Blazers draft Shaedon Sharpe (Kentucky)8. Pelicans draft Dyson Daniels (G League Ignite)9. Spurs draft Jeremy Sochan (Baylor)10. Wizards draft Johnny Davis (Wisconsin)11. Knicks draft Ousmane Dieng (New Zealand Breakers) - (foi negociado e vai para os Thunder)12. Thunder draft Jalen Williams (Santa Clara)13. Hornets draft Jalen Duren (Memphis)14. Cavaliers draft Ochai Agbaji (Kansas)15. Hornets draft Mark Williams (Duke)16. Hawks draft A.J. Griffin (Duke)17. Rockets draft Tari Eason (LSU)18. Bulls draft Dalen Terry (Arizona)19. Timberwolves draft Jake LaRavia (Wake Forest) - (negociado e vai para os Memphis)20. Spurs draft Malaki Branham (Ohio State)21. Nuggets draft Christian Braun (Kansas)22. Grizzlies draft Walker Kessler (Auburn) - (negociado e vai para Minnesota)23. Sixers draft David Roddy (Colorado State) - (negociado e vai para Memphis)24. Bucks draft MarJon Beauchamp (G League Ignite)25. Spurs draft Blake Wesley (Notre Dame)26. Mavericks draft Wendell Moore Jr. (Duke) - (vai para Minnesota)27. Heat draft Nikola Jovic (Mega Mozzart)28. Warriors draft Patrick Baldwin Jr. (Milwaukee)29. Grizzlies draft TyTy Washington Jr. (Kentucky) - (vai para Minnesota)30. Thunder draft Peyton Watson (UCLA) - (vai para Denver)31. Pacers draft Andrew Nembhard (Gonzaga)32. Magic draft Caleb Houstan (Michigan)33. Raptors draft Christian Koloko (Arizona)34. Thunder draft Jaylin Williams (Arkansas)35. Lakers draft Max Christie (Michigan State)36. Blazers draft Gabriele Procida (Fortitudo Bologna) - (vai para Detroit)37. Kings draft Jaden Hardy (G League Ignite) - (vai para Dallas)38. Spurs draft Kennedy Chandler (Tennessee) - (vai para Memphis)39. Cavaliers draft Khalifa Diop (Gran Canaria)40. Timberwolves draft Bryce McGowens (Nebraska) - (vai para Charlotte)41. Pelicans draft EJ Liddell (Ohio State)42. Knicks draft Trevor Keels (Duke)43. Clippers draft Moussa Diabate (Michigan)44. Hawks draft Ryan Rollins (Toldeo) - (vai para Golden State)45. Hornets draft Josh Minott (Memphis)46. Pistons draft Ismael Kamagate (Paris Basketball) - (vai para Denver)47. Grizzlies draft Vince Williams Jr. (VCU)48. Timberwolves draft Kendall Brown (Baylor) - (vai para Indiana)49. Cavaliers draft Isaiah Mobley (USC)50. Timberwolves draft Matteo Spagnolo (Real Madrid)51. Warriors draft Tyrese Martin (UConn) - (vai para Atlanta)52. Pelicans draft Karlo Matkovi (Mega Mozzart)53. Celtics draft JD Davison (Alabama)54. Wizards draft Yannick Nzosa (Unicaja Málaga)55. Warriors draft Gui Santos (Minas) - (vai para Milwaukee)56. Cavaliers draft Luke Travers (Perth)57. Blazers draft Jabari Walker (Colorado)