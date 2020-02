Professor de matemática surpreende alunos com exame sobre dados da carreira de Kobe Bryant

Continuam as homenagens a Kobe Bryant, antigo basquetebolista norte-americano que faleceu no passado dia 26 de janeiro num acidente de helicóptero, onde também seguia a sua filha Gianna Bryant. Desta feita, uma muito original.





Cuando uno es un fenómeno, es un fenómeno.



He aquí el examen que ha puesto @NicoMegias a sus alumnos de 4o de Primaria del Colegio Salesianos en Granada.



¿Qué os parece? #EternoKobe pic.twitter.com/LndwK2NljP — Jose Manuel Puertas (@josempuertas) February 12, 2020

Um professor de matemática do ensino básico, chamado Nico Megías decidiu surpreender os seus alunos do Colégio Salesianos, em Granada, com um exame baseado na carreira do antigo basquetebolista.Com apenas quatro perguntas, o professor pedia aos seus alunos que explicassem, através de somas, multiplicações e divisiões os pontos apontados por Kobe Bryant no seu último jogo, a média de pontos que assinou em cada temporada, os pontos que apontou na temporada 2009/10 e ainda o número de jogos ganhos em toda a sua carreira.A iniciativa foi partilhada através das redes sociais, por José Manuel Puertas, um jornalista espanhol. "Quando és um fenómeno, és um fenómeno. Aqui está um exame feito por Nico Megías aos seus alunos do quarto ano do Colégio Salesianos, em Granada. O que vos parece?", pode ler-se na publicação.