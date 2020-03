Coronavírus: Proprietário dos New York Knicks infetado

Os New York Knicks informaram este domingo que James Dolan, proprietário da equipa da NBA e também dos New York Rangers (NHL) testou positivo para o novo coronavírus.





"Tem estado em isolamento e sente poucos ou nenhuns sintomas. Continua a supervisionar as operações comerciais", comunicou a formação dos Knicks, sobre o proprietário de 64 anos que continua a exercer as suas funções administrativas.Recorde-se que Nova Iorque é um dos epicentros do surto de Covid-19 nos Estados Unidos.