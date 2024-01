Rajon Rondo preso por posse ilegal de arma e drogas

Rajon Rondo foi preso no domingo por posse ilegal de uma arma de fogo e de drogas. O antigo jogador da NBA pagou fiança e acabou por ser libertado no mesmo dia. A informação foi avançada pela estação de televisão norte-americana ‘WDRB’, que citou um porta-voz da polícia estadual de Indiana.Segundo as informações, Rondo, de 37 anos, foi mandado parar por polícias em Indiana, devido a uma infração no trânsito. Os agentes acabaram por sentir o cheiro de marijuana e decidiram fazer buscas ao veículo. Na sequência da investigação, encontraram a arma de fogo e vários tipos de drogas. De acordo com a ‘WDRB’, o antigo jogador da NBA não tinha permissão para possuir armas de fogo.Recorde-se que Rajon Rondo jogou durante 16 temporadas na principal liga de basquetebol do mundo, tendo conquistado dois títulos: com os Celtics, em 2008, e com os Lakers, em 2020.