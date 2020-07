Refeições da 'bolha' da NBA em Orlando geram problemas: «LeBron não vai comer isso!»

Tal como sucedeu na Major League Soccer, com queixas por causa do conteúdo dos menus entregues aos jogadores para a retoma do campeonato, também a NBA está a encontrar um problema similar. Com ambos os campeonatos concentrados no mega complexo da Disney, em Orlando, na verdade não seria de esperar outra coisa, mas tendo em conta que as estrelas da NBA têm uma notoriedade superior às da MLS, é bem provável a situação dê bastante que falar.





No way Bron eating this LOL https://t.co/mGWgPBbS6S — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) July 8, 2020

Food in the NBA bubble changes after quarantines are completed. Player meals won't look like airline trays after the first 48 hours ... — Marc Stein (@TheSteinLine) July 8, 2020



It's supposed to become more of a real hotel experience -- in the three team hotels -- once you guys are no longer stuck quarantined in your rooms https://t.co/IO4E2j5kv5 — Marc Stein (@TheSteinLine) July 8, 2020

Tudo começou numa publicação de Troy Daniels, jogador dos Denver Nuggets, que nas redes sociais mostrou o conteúdo do seu saco do jantar, com opções pouco saudáveis e em quantidades... minúsculas. Daniels nem reclamou, limitando-se a partilhar a foto com um 'smile' irónico, mas aquela publicação deu logo que falar e mereceu vários comentários.Foi o caso de Isaiah Thomas, que no Twitter foi claro ao ver aquilo que estava na mesa para os jogadores. "O LeBron não vai comer isso", atirou o jogador de 31 anos, que em 2017/18 foi colega do King nos Cleveland Cavaliers. Já Chris Chiozza, dos Brooklyn Nets, também mostrou a sua refeição, que muitos compararam a comida de avião.A situação gerou naturalmente muitas reações de surpresa, especialmente porque sendo atletas de alto nível os jogadores da NBA têm necessidades nutricionais bem superiores ao comum dos mortais, mas a NBA já assegurou que tudo mudará ao cabo de poucos dias. Segundo Marc Stein, repórter do 'New York Times', este sistema de refeições entregues em sacos irá apenas perdurar enquanto durar a quarentena obrigatória e até os jogadores terem resultados negativos em dois testes. A partir do momento em que sejam dados como limpos já poderão socializar com os colegas e comer de uma forma mais conveniente.Pelo menos foi isso que Stein, um repórter com mais de 25 anos a cobrir o campeonato, assegurou. "A comida na 'bolha' da NBA vai mudar assim que os períodos de quarentena sejam terminados. As refeições dos jogadores deixarão de ter o aspeto de comida de avião ao final de 48 horas", escreveu o repórter, num 'tweet' que mereceu a intervenção de Donovan Mitchell, dos Utah Jazz. "Como é que sabes?", questionou o jogador dos Jazz, ao qual Stein respondeu "é suposto que tudo se assemelhe mais a uma verdadeira experiência de hotel - nos hóteis de três equipas - assim que os jogadores deixem de estar em quarentena nos seus quartos".