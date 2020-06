Regresso da NBA: Dwight Howard adepto do boicote

O base Kyrie Irving (Brooklyn Nets) defendeu que a retoma da temporada deveria ser boicotada e ontem teve o apoio do poste Dwight Howard, astro dos Lakers e companheiro de LeBron James. O clima de tensão racial nos Estados Unidos, na sequência da morte de George Loyd por um polícia, está a agitar a comunidade afro-americana.

“O basquete não é necessário neste momento. Seria apenas uma distração, mas não precisamos de entretenimento. Gostaria de conquistar o meu primeiro título, mas a unidade do meu povo seria um título ainda maior. Que melhor altura do que esta para nos focarmos nas nossas famílias? Esta é uma oportunidade rara que deveríamos aproveitar ao máximo enquanto comunidade. Não ao basquetebol até que consigamos resolver as coisas”, apelou Dwigth Howard, através de um comunicado enviado à CNN.