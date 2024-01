Ricky Rubio rescindiu contrato com os Cleveland Cavaliers. De acordo com Adrian Wojnarowski, um dos jornalistas mais bem informados da NBA, o futuro do base espanhol de 33 anos deve agora passar pelo regresso ao país natal.Ricky Rubio chegou a Cleveland em 2021 com o claro objetivo de aportar mais experiência a uma equipa onde abundava a juventude e o talento, mas no final desse ano rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo quando atravessava um excelente momento de forma e o seu efeito acabou naturalmente por esfurmar-se. Depois de regressar à atividade em janeiro de 2023, o basquetebolista espanhol voltou a ausentar-se para cuidar da sua saúde mental, tendo, inclusive, abandonado a concentração da sua seleção em agosto, no decorrer do Campeonato do Mundo.